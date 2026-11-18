Ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα λάβει «αντίμετρα» για τις κυρώσεις σε οκτώ κατασκευαστικές εταιρίες χωρίς να διευκρινίσει το περιεχόμενό τους

Η ισραηλινή πλευρά εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την απόφαση της Βρετανίας να επιβάλει κυρώσεις σε οκτώ κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανέγερση οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προειδοποιώντας για τη λήψη «αντίμετρων».

«Το Ισραήλ εξετάζει με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα τις πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος του, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα από τη βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργός Εξωτερικών της απερχόμενης κυβέρνησης, Γκιντεόν Σάαρ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τη μορφή των μέτρων που θα ακολουθήσουν.

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Η έντονη αντίδραση των οικιστών και η βρετανική παρέμβαση

Οι εκπρόσωποι των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, αντέδρασαν άμεσα. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Σαμάρειας, Γιόσι Νταγκάν, επιτέθηκε στο Λονδίνο, υποστηρίζοντας: «Δεν υπάρχει χώρα τόσο αποικιοκρατική και ληστρική όσο η Βρετανία ούτε κυβέρνηση τόσο υποκριτική». Παράλληλα, υποσχέθηκε περαιτέρω επέκταση των οικισμών, τονίζοντας: «Θα κατασκευάσουμε ακόμη περισσότερους στην Ιουδαία-Σαμάρεια (σ.σ. Δυτική Όχθη) και στην Ιερουσαλήμ, στο κέντρο της γης μας, στο κέντρο της πατρίδας μας, στη γη της Βίβλου».

Αντιθέτως, η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τις κυρώσεις, κάνοντας λόγο για «σαφές μήνυμα» προς τους εμπλεκόμενους στο σχέδιο εποικισμού E1. Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση ανάληψης διευθυντικών θέσεων για τις οκτώ εταιρείες, εκτιμώντας ότι η παρέμβαση θα περιορίσει τη χρηματοδότηση και τη δυνατότητά τους να υποστηρίζουν νέες κατασκευές.

Το Λονδίνο επιδιώκει να σταματήσει το πρόγραμμα E1, το οποίο αποκόπτει τη Δυτική Όχθη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, υπονομεύοντας τη λύση των δύο κρατών. Οι κυρώσεις, που ανακοινώθηκαν λίγο πριν την εκπνοή προθεσμιών για υποβολή προσφορών, αποτελούν μέρος της βρετανικής στρατηγικής για την «προστασία της βιωσιμότητας της λύσης των δύο κρατών». Επιπλέον, το Φόρεϊν Όφις επέβαλε κυρώσεις σε ισραηλινή οργάνωση που παρεμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας.