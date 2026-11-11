ΑΣΕΠ: Νέες αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό – 11 ενότητες και 1.988 ερωτήσεις

Ο εμπλουτισμός του Μητρώου Θεμάτων Γνώσεων αναγκάζει τους υποψηφίους να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές μεθόδους στείρας απομνημόνευσης

Επιμέλεια: Δρ. Απόστολος Παπατόλιας, εκλεγμένος αναπληρωτής καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης ΕΑΠ, πρώην μέλος ΑΣΕΠ, και Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Διοικητικού Επιμελητηρίου, πρώην διευθυντής της ΕΣΔΔΑ.

Το ΑΣΕΠ προσανατολίζεται, μέσω της συνεργασίας του με το ΕΚΠΑ, να προσθέσει στη γραπτή εξέταση γνώσεων και νέα δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου, χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμη ο εμπλουτισμός του Μητρώου Θεμάτων Γνώσεων του ΑΣΕΠ με την αντίστοιχη ενότητα. Είναι γνωστή η έντονη κριτική που ασκήσαμε στο ισχύον Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων, κυρίως για τον λόγο ότι ενθαρρύνει τις πρακτικές της μηχανικής αποστήθισης απαντήσεων («παπαγαλία»). Οι υψηλές βαθμολογίας της πλειονότητας των υποψηφίων στον δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό επιβεβαίωσαν εξάλλου του λόγου το αληθές.

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Το ΑΣΕΠ, σε μια εμφανή προσπάθεια να περιορίσει φαινόμενα «παπαγαλίας», αύξησε τον αριθμό των ερωτήσεων του Μητρώου από 1.200 το 2025 σε 1.988 σήμερα. Επιμένουμε, ωστόσο, να θεωρούμε ότι αυτή η αύξηση δεν οδηγεί από μόνη της ούτε στην εξάλειψη της αποστήθισης (το θέμα δεν ήταν απλά ποσοτικό) ούτε βεβαίως στην επιλογή των πραγματικά «άξιων» και «κατάλληλων» υποψηφίων.

Το επικαιροποιημένο και διευρυμένο Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων περιλαμβάνει έντεκα γνωστικές ενότητες και συνολικά 1.988 ερωτήσεις.

Κατανομή των ερωτήσεων ανά γνωστική ενότητα:

Συνταγματικό Δίκαιο: 265

Διοικητικό Δίκαιο: 303

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο: 189

Οικονομικές Επιστήμες: 334

Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση: 257

Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας (1864 – σήμερα): 144

Κώδικας Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ: 121

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR): 30

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: 108

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: 151

Κώδικας Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων: 86

Σύγκριση με το Μητρώο Θεμάτων Γνώσεων του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού του 2025.

Το ισχύον Μητρώο περιλαμβάνει:

α) Ενίσχυση με επιπλέον ερωτήσεις συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων:

1. Συνταγματικό Δίκαιο

2. Διοικητικό Δίκαιο

3. Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο

4. Οικονομικές Επιστήμες

5. Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση

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6. Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας (1864 – σήμερα)

β) Προσθήκη δύο νέων γνωστικών ενοτήτων:

Κώδικας Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ειδικά ως προς αυτή την ενότητα, οι ερωτήσεις της θα πρέπει να τροποποιηθούν βάσει του νέου πειθαρχικού δικαίου και του Ν. 5331/2026 ως προς το βαθμολόγιο και την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης)

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

γ) Αναδιάρθρωση και εξειδίκευση της ενότητας «Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» στις εξής επιμέρους ενότητες:

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

3. Κώδικας Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων, που περιλαμβάνει:

*Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων

*Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

*Κώδικα Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών

*Οδηγό για την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από δημοσίους υπαλλήλους