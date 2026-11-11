Με τις τιμές στην ενέργεια να έχουν πάρει «φωτιά», τα ενοίκια να συνεχίζουν την ανηφόρα και τα προϊόντα στα ράφια των σουπερμάρκετ να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, το κύμα ανατιμήσεων εκτόξευσε τον πληθωρισμό στο 5,7% τον Οκτώβριο από 5% τον Σεπτέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτουν το μέγεθος των ανατιμήσεων. Το φυσικό αέριο έχει εκτιναχθεί κατά 80% μέσα σε έναν χρόνο, το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει αύξηση 39,4%, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβότερο κατά 37,5% σε σχέση με τον περυσινό Οκτώβριο, η βενζίνη έχει ακριβύνει κατά 25%, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στο καλάθι του σουπερμάρκετ. Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στρέφονται πλέον στην πορεία των διεθνών τιμών της ενέργειας, με τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα να έρχονται από την αγορά πετρελαίου, όπου το Brent υποχώρησε χθες κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Αυγούστου.

«Κοινός μας στόχος είναι να στηρίξουμε τους πολίτες ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός ιδιαίτερα δύσκολου χειμώνα», δήλωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα που θα στηρίζουν κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Τα τρόφιμα

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά διαμορφώθηκε στο 2,1% από 0,6% τον Σεπτέμβριο, με την εικόνα να γίνεται πιο ανησυχητική όταν εξετάζονται οι μηνιαίες μεταβολές. Τον Οκτώβριο οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να καταγράφονται στα φρούτα και τα λαχανικά.

Ειδικότερα, μέσα σε έναν μήνα τα φρούτα ακρίβυναν κατά 11,6%, τα λαχανικά κατά 8,3% και τα δημητριακά πρωινού κατά 8,2%. Ακολούθησαν το γιαούρτι με αύξηση 3,2%, το αρνί και το κατσίκι με 2,8%. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα αλίπαστα ψάρια κατά 10,4%, στο αρνί και το κατσίκι κατά 9,1%, στα λαχανικά κατά 8,4%, στο μοσχάρι κατά 6,5% και στα αβγά κατά 4,9%. Ακριβότερα κατά 2,4% είναι τα τυριά και κατά 1,8% το ψωμί και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας.

Στον αντίποδα, το ελαιόλαδο εμφανίζεται φθηνότερο κατά 8,4% σε σχέση με πέρυσι, το ρύζι κατά 5,9%, οι χυμοί φρούτων κατά 5,3%, τα ζυμαρικά κατά 4,2% και το νωπό πλήρες γάλα κατά 2,6%. Οι μειώσεις αυτές, ωστόσο, δεν είναι αρκετές για να αντισταθμίσουν τις μεγάλες επιβαρύνσεις από την ενέργεια, τη στέγαση και τα καύσιμα.

Στη στέγαση, οι ανατιμήσεις έφθασαν στο 15,1% σε ετήσια βάση από 14,7% τον Σεπτέμβριο. Εκτός από την εκρηκτική αύξηση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης το ηλεκτρικό ρεύμα ακρίβυνε κατά 17,9%, ενώ τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,8%, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο όσους διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία.

Η ακρίβεια δεν περιορίζεται στα ράφια των σουπερμάρκετ και στους λογαριασμούς ενέργειας, αλλά επεκτείνεται και στις υπηρεσίες. Τα αεροπορικά εισιτήρια έκαναν άλμα 32,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025, ενώ στα ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία οι τιμές ήταν αυξημένες κατά 27,6% σε σχέση με πέρυσι. Στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία οι ανατιμήσεις διαμορφώθηκαν στο 4,7%.

Οι ανατιμήσεις

Μέσα σε έναν μήνα το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 15,3%, το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 4,7% και η βενζίνη κατά 1,3%. Τα ενοίκια κατοικιών σημείωσαν νέα αύξηση 1,3%, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία. Αντίθετα, το πετρέλαιο θέρμανσης υποχώρησε κατά 12,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να αναιρείται η μεγάλη ετήσια αύξηση του 37,5%.