Το αεροσκάφος αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων αχρηστεύτηκε πλήρως και δεν θα πετάξει ξανά, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές που απήγγειλαν κατηγορίες στον δράστη

Ένας άνδρας που κρατούσε τσεκούρι παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ιρλανδικό αεροδρόμιο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν εισαγγελείς των ΗΠΑ.

Οι λεπτομέρειες της επίθεσης

Ο 48χρονος Daithi O’Corrain κατηγορείται ότι έκοψε υδραυλικές γραμμές, κατέστρεψε όργανα του πιλοτηρίου και διοχέτευσε μεταλλικά σφαιρίδια στις δεξαμενές καυσίμων του αεροσκάφους.

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Όπως αναφέρεται σε κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη στο Μανχάταν, ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για καταστροφή κυβερνητικής περιουσίας των ΗΠΑ σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο στο αεροδρόμιο Σάνον, στη δυτική Ιρλανδία. Ο ίδιος δεν βρίσκεται υπό αμερικανική κράτηση και δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την απαγγελία των κατηγοριών του, ενώ σε περίπτωση καταδίκης του αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AP.

Το αεροσκάφος τύπου C-130 Hercules της Αεροπορικής Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων (45 εκατομμύρια λίρες), το οποίο κατευθυνόταν σε στρατιωτική αποστολή στο εξωτερικό, αχρηστεύτηκε και δεν θα πετάξει ξανά, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Το προφίλ του δράστη και η έρευνα

Ο O’Corrain, ο οποίος περιγράφεται από υποστηρικτές του ως ανεξάρτητος ακτιβιστής για την ειρήνη, συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση από την ιρλανδική αστυνομία, την An Garda Síochána, και κατηγορήθηκε για πρόκληση εγκληματικών φθορών και παράνομη είσοδο. Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Jamie McDonald, δήλωσε ότι το κατηγορητήριο στέλνει «ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα ότι επιθέσεις κατά στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ – και ως εκ τούτου κατά της εθνικής μας ασφάλειας – δεν θα γίνουν ανεκτές».

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Σύμφωνα με διαδικτυακό έρανο που διοργανώθηκε από πρόσωπα που δηλώνουν φίλοι του, ο O’Corrain προέβη στην ενέργεια αυτή ως διαμαρτυρία για τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και την υποστήριξη στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο δράστης σχεδίαζε την επίθεση της 11ης Απριλίου για μήνες, αναζητώντας πληροφορίες για τη δομή του C-130 και εντοπίζοντας συντεταγμένες για την παράνομη είσοδο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Επιπλέον, φέρεται να χρησιμοποίησε εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων και να προμηθεύτηκε κάψουλες γαλλίου, χημικό που μπορεί να διαβρώσει το ατσάλι. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη, James Barnacle, «αυτή δεν ήταν μια πράξη αυθόρμητου βανδαλισμού».