Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εκκενώσεις μετά το συμβάν, ενώ οι πρώτες μετρήσεις της ποιότητας του αέρα δεν έδειξαν επικίνδυνες συγκεντρώσεις ρύπων στην περιοχή

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 04:48 τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11), ώρα Ελλάδας, σε εγκατάσταση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων της Clean Harbors, στην περιοχή La Porte του Τέξας, κοντά στο Χιούστον.

Ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά, με τις φλόγες να υψώνονται στον ουρανό και την έκρηξη να γίνεται αισθητή σε γειτονικές περιοχές. Κάτοικοι ανέφεραν εκκωφαντικό θόρυβο και ισχυρές δονήσεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.

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Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εκκενώσεις. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι αρχικές μετρήσεις της ποιότητας του αέρα δεν έδειξαν επικίνδυνες συγκεντρώσεις ρύπων και δεν κρίθηκε απαραίτητο να ζητηθεί από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση.