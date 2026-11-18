Οι αστρολογικές προβλέψεις για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου προτείνουν στους Σκορπιούς να αναζητήσουν βοήθεια από ειδικό για να επιλύσουν αρμονικά τις οικογενειακές τους διαφορές

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου φέρνουν σημαντικά μηνύματα για όλα τα ζώδια. Οι Ταύροι καλούνται να μην διαλύσουν τα πάντα χωρίς πρώτα να θέσουν ξεκάθαρα τα όριά τους. Οι Δίδυμοι σήμερα θα βρεθούν υπό έλεγχο, κάτι που δεν τους αρέσει καθόλου. Τα Τοξοτάκια καλό είναι απόψε να αναζητήσουν την οικογενειακή θαλπωρή, που λειτουργεί ως βάλσαμο για τις έννοιες τους.

Αναλυτικά και τα 12 ζώδια:

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Χρησιμοποιήστε σήμερα τις διαπραγματευτικές ικανότητές σας στο χώρο εργασίας για να αποκομίσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα οφέλη. Αν αισθάνεστε δυσαρέσκεια στο γραφείο, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να διεκδικήσετε τις αλλαγές που επιθυμείτε.

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ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Όταν αγαπάτε όσους είναι δίπλα σας, είστε διατεθειμένοι να αποδεχτείτε ακόμα και τις ιδιομορφίες τους. Παρόλα αυτά, έχετε κι εσείς τα όριά σας. Πριν φτάσετε σε σημείο έκρηξης, εκφράστε τη δυσαρέσκειά σας ώστε να αποφύγετε έναν καβγά που θα πληγώσει όλους.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Οι έλεγχοι δεν σας αρέσουν σήμερα. Νιώθετε πως η ανεξαρτησία σας αξίζει κάθε θυσία και προσπαθείτε να τη διαφυλάξετε με κάθε τρόπο. Ωστόσο, καλό είναι να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις, καθώς δεν γίνεται πάντα να περνάει το δικό σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Σήμερα είναι η ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα τη ζωή σας. Τακτοποιήστε το σπίτι σας και φροντίστε για την καθαριότητα, ώστε να αισθανθείτε πιο άνετα στον προσωπικό σας χώρο.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Κάποια ευαίσθητα ζητήματα στην οικογένεια απαιτούν αποτελεσματική διαχείριση. Ίσως δείτε διαφορετικές συμπεριφορές από άτομα που δεν το περιμένατε. Αντί να μένετε προσκολλημένοι στο παρελθόν, δοκιμάστε να προχωρήσετε και να ανοίξετε νέους δρόμους.

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ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η σημερινή ημέρα είναι κατάλληλη για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σας και για να κάνετε νέα σχέδια. Θα συνειδητοποιήσετε ότι είστε πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσετε απρόοπτες καταστάσεις απ’ όσο νομίζατε.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η συγκέντρωσή σας σήμερα βρίσκεται στα ύψη, κάνοντάς σας ιδιαίτερα αποτελεσματικούς. Επικοινωνείτε πιο εύκολα με τους γύρω σας, ενώ αν χρειαστεί να πάρετε μια σημαντική απόφαση, ακούστε τόσο το συναίσθημα όσο και τη λογική σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Μια αντιπαράθεση με μέλος της οικογένειάς σας ενδέχεται να προκύψει σήμερα. Αφού το φαινόμενο αυτό έχει γίνει συχνό, ίσως είναι η στιγμή να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ειδικό. Παρόλο που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε, θα βοηθήσει να λυθούν αρμονικά οι διαφορές.

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ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Σήμερα, να είστε ευγνώμονες για την αγάπη που σας προσφέρουν οι άνθρωποι γύρω σας, καθώς θα σας στηρίξουν στα προσωπικά σας προβλήματα. Απολαύστε τη θαλπωρή της οικογένειας και αφήστε τις έγνοιες στην άκρη απόψε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Αν επιθυμείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό, σκεφτείτε να προσφέρετε εθελοντικά τις υπηρεσίες σας σε κάποιον οργανισμό που χρειάζεται βοήθεια. Έτσι θα νιώσετε ικανοποίηση, συμμετέχοντας σε έναν κοινωφελή σκοπό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Σήμερα θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε πολλές σκέψεις και πληροφορίες. Η ανταλλαγή απόψεων με άτομα του περιβάλλοντός σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια νέα θέση εργασίας ή να πετύχετε στόχους που επιδιώκατε καιρό.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Όσοι έχετε παιδιά θα χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο μαζί τους, καθώς οι υποχρεώσεις σας το τελευταίο διάστημα σας κράτησαν μακριά. Αν έχετε κατοικίδιο, ελέγξτε αν έχει τροφή και νερό. Έχετε ανάγκη να χαλαρώσετε από τα προβλήματα της καθημερινότητας.