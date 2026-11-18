Οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην πρόκληση της πυρκαγιάς

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

Η τραγωδία, που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πυροσβεστών κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

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Οι τρεις γυναίκες είχαν μεταφερθεί χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ωστόσο ο συνήγορός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία μίας ημέρας, προκειμένου να μελετήσει το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Μεταγωγή στον ανακριτή των τριών συλληφθέντων γυναικών για τη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι (INTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ)

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 44χρονου πατέρα της οικογένειας, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που απέρριπταν υπολείμματα στάχτης στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, ενέργεια που εκτιμάται πως προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά.

Η κηδεία του Ηλία Βαλατσού

Σήμερα στο Περιστέρι πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα απευθύνουν το ύστατο χαίρε. Προηγουμένως, η σορός θα διέλθει από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου το προσωπικό θα τιμήσει τη μνήμη του με αναμμένους φάρους, σειρήνες και ενός λεπτού σιγή.

Υπενθυμίζεται πως χθες τελέστηκε, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γ. Ζυμπίδη στη Λεύκη Καστοριάς.