Το Cambridge Dictionary ορίζει το «human» ως το επίθετο που περιγράφει την κατοχή ανθρώπινων ιδιοτήτων, αδυναμιών και συναισθημάτων, σε αντιδιαστολή με τους θεούς, τα ζώα ή τις μηχανές.

Το επίθετο «human», δηλαδή «ανθρώπινος» ανακήρυξε ως λέξη της χρονιάς για το 2026 το διάσημο βρετανικό λεξικό Cambridge Dictionary. Σε μια περίοδο όπου η αλματώδης «επέλαση» της τεχνητής νοημοσύνης απειλεί επαγγέλματα και θολώνει τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή, η γλώσσα προσαρμόζεται στην αγωνία της ανθρωπότητας να υπερασπιστεί την ταυτότητά της.

Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα του λεξικού, η επιλογή της συγκεκριμένης λέξης αποτυπώνει τις ανακατατάξεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη φύση, καθώς οι δυνατότητες των αλγορίθμων ανταγωνίζονται πλέον ευθέως τις ανθρώπινες δεξιότητες.

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Το Cambridge Dictionary ορίζει το «human» ως το επίθετο που περιγράφει την κατοχή ανθρώπινων ιδιοτήτων, αδυναμιών και συναισθημάτων, σε αντιδιαστολή με τους θεούς, τα ζώα ή τις μηχανές.

Η αγωνία για την εργασία και το «πνεύμα της εποχής»

Η Φραντσέσκα Γούντγουορντ, λεξικογράφος που συνεργάζεται με το Cambridge Dictionary, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η λέξη αυτή αντανακλά απόλυτα το «πνεύμα της εποχής» για το 2026.

Όπως τόνισε, η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις για τους πιθανούς κινδύνους της, έχουν εντείνει τον προβληματισμό γύρω από την ανθρώπινη ταυτότητα. Την ίδια στιγμή, η προοπτική αντικατάστασης ολοένα και περισσότερων επαγγελματικών κατηγοριών από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης τροφοδοτεί τον φόβο για το μέλλον της εργασίας. «Ο κόσμος στ’ αλήθεια διερωτάται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Η ανάγκη να ξεχωρίσει το «ανθρώπινο» έργο

Οι λεξικογράφοι του Κέμπριτζ καταγράφουν αυξημένη χρήση εκφράσεων όπως «φτιαγμένο από άνθρωπο» («human-made») και «human author» δηλαδή «δημιουργημένο από άνθρωπο», οι οποίες λειτουργούν πλέον ως «σφραγίδα γνησιότητας» για να διακρίνεται η ανθρώπινη δημιουργία από εκείνη που παράγεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τομ Μακλίλαντ, ειδικός στη φιλοσοφία της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, επισημαίνει ότι η αντίληψη για την ανθρωπότητα βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο. Η κοινωνία προσπαθεί να κατανοήσει τι διαφοροποιεί τον ανθρώπινο νου από τον τεχνητό, εστιάζοντας σε έννοιες όπως η συνείδηση, η αυθεντική δημιουργικότητα και η ενσυναίσθηση.

‘Human’ is Cambridge Dictionary’s word of the year. "Human", meaning to have the "qualities, faults, and feelings that people have, as opposed to gods, animals, or machines" https://t.co/VGJvXsoTNh https://t.co/Orq9itPM9d Διαφήμιση November 18, 2026

Από το Human στις άλλες λέξεις που «γεννά» η εποχή του AI

Πέρα από το «human», στη λίστα των υποψηφιοτήτων αλλά και των νέων όρων που εξετάζονται για ένταξη στο λεξικό ξεχώρισαν λέξεις που αποτυπώνουν τον σύγχρονο εργασιακό φόβο και την ανάγκη ψηφιακής αποφόρτισης:

FOBO (Fear of Becoming Obsolete): Ένας όρος που εξετάζεται σοβαρά για ένταξη στο λεξικό και περιγράφει τον σύγχρονο φόβο ότι κάποιος θα καταστεί επαγγελματικά «ξεπερασμένος» ή θα χάσει τη δουλειά του εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Agent: Υποψήφια λέξη της χρονιάς, που περιγράφει τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία εκτελούν σύνθετες λειτουργίες και λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη.

Dusking: Μια νέα τάση που λειτουργεί ως αντίδοτο στην ψηφιακή κόπωση, περιγράφοντας τη συνήθεια να παρακολουθεί κανείς τη δύση του ηλίου, καθώς το φως της ημέρας υποχωρεί στο σκοτάδι, με στόχο τη χαλάρωση.

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To 2025 το Cambridge Dictionary είχε επιλέξει ως λέξη της χρονιάς το “parasocial”, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σύνδεση, που νιώθουν οι άνθρωποι με κάποιον, που δεν ξέρουν – ή ακόμα και με μια τεχνητή νοημοσύνη.

Ο όρος επινοήθηκε το 1956 από τους κοινωνιολόγους Ντόναλντ Χόρτον και Ρίτσαρντ Γουλ, οι οποίοι ήθελαν να αναφερθούν στον τρόπο, με τον οποίο οι τηλεθεατές δημιουργούσαν «παρακοινωνικές» σχέσεις με τηλεοπτικές προσωπικότητες, σύμφωνα με δήλωση, που δημοσίευσε το λεξικό. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται και σήμερα, καθώς οι χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης δημιουργούν παρακοινωνικές σχέσεις με διασημότητες, influencers και προσωπικότητες από το Διαδίκτυο, με τις οποίες δεν έχουν καμία προσωπική σχέση.