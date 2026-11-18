Στη λίστα των ονομάτων που συζητούνται για τον ρόλο περιλαμβάνονται οι Margaret Qualley, Sydney Sweeney, Zendaya και Anya Taylor-Joy, αν και δεν υπάρχει επίσημη λίστα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ταινία του James Bond έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον όχι μόνο στον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα 007, αλλά και στις γυναίκες που ενδέχεται να βρεθούν στο πλευρό του.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ακουστεί βρίσκονται μερικές από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της νέας γενιάς, με τις Margaret Qualley, Sydney Sweeney, Zendaya και Anya Taylor-Joy να ξεχωρίζουν.

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Η Margaret Qualley έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις κινηματογραφικές της εμφανίσεις, ενώ η συμμετοχή της στο αφιέρωμα του James Bond στα Όσκαρ του 2025 ενίσχυσε τα σχετικά σενάρια.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει και η Sydney Sweeney, η οποία έχει συνδεθεί με φήμες για το κινηματογραφικό σύμπαν του 007, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση για κάποια πρόταση.

Sydney Sweeney – REUTERS/Mario Anzuoni

Στη λίστα βρίσκεται και η Zendaya, η οποία έχει ήδη συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Denis Villeneuve στις ταινίες «Dune».

Παράλληλα, η Anya Taylor-Joy, γνωστή από τις παραγωγές «The Queen’s Gambit» και «Furiosa», αποτελεί ακόμη ένα όνομα που θα μπορούσε να ταιριάξει στον κόσμο του Bond.

Anya Taylor-Joy – REUTERS/Eduardo Munoz

Στη συζήτηση έχουν επίσης μπει η Florence Pugh, η Jodie Comer, η Saoirse Ronan και η ανερχόμενη Chase Infiniti, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το όνομα της Dua Lipa. Η διεθνής pop star έχει ήδη κάνει τα πρώτα της κινηματογραφικά βήματα με συμμετοχές στις ταινίες «Barbie» και «Argylle», ενώ η εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και η προσωπικότητά της θα μπορούσαν να προσθέσουν μια διαφορετική διάσταση στο σύμπαν του 007. Το όνομά της έχει επίσης συνδεθεί με τη συζήτηση γύρω από τη νέα εποχή του Bond, τόσο ως πιθανή πρωταγωνίστρια όσο και λόγω της μουσικής της, που θα μπορούσε να ταιριάξει σε ένα νέο τραγούδι τίτλων της σειράς.

Saoirse Ronan – REUTERS/Toby Melville

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την ηθοποιό που θα αναλάβει τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη λίστα υποψηφίων από την παραγωγή.

Το σίγουρο είναι πως η νέα εποχή του James Bond δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες. Και αυτή τη φορά, το ζητούμενο δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή παρουσία δίπλα στον 007, αλλά ένας γυναικείος χαρακτήρας με προσωπικότητα, δυναμισμό και καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.