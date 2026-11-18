Η πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους» θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας 25 κατηγορίες ειδών για το εορταστικό τραπέζι

Από τις 18 Δεκεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου θα εφαρμοστεί το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους». Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης, η πρωτοβουλία αφορά 25 κατηγορίες ειδών και περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων, με τις εκπτώσεις να αγγίζουν σε αρκετές περιπτώσεις το 25%.

Στη λίστα περιλαμβάνονται είδη με αυξημένη ζήτηση κατά την εορταστική περίοδο, όπως το λάδι, τα ζυμαρικά, τα σοκολατοειδή, τα μπισκότα, τα τσουρέκια, οι βασιλόπιτες, τα αναψυκτικά, οι σάλτσες, ο καφές, τα αυγά, το γάλα, οι ξηροί καρποί και τα τυριά. Σύμφωνα με τον κ. Σπανάκη, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση των καταναλωτών ενόψει του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

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Αν και για τα γλυκά και το κρέας το ποσοστό της έκπτωσης δεν θα αγγίξει το 25%, προβλέπεται μείωση των τιμών τους, δίχως ωστόσο ο υφυπουργός να προσδιορίσει το ακριβές ύψος της. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, διευκρίνισε πως το μεγαλύτερο μέρος των ειδών που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα διατίθεται με έκπτωση που θα προσεγγίζει το 25%.

«Δεν ζητάμε από τις εταιρείες να βάλουν χρήματα από την τσέπη τους. Ζητάμε για δύο εβδομάδες να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, ώστε οι καταναλωτές να έχουν καλύτερες τιμές», δήλωσε ο κ. Σπανάκης.

Σύνδεση με το «καλάθι» της Εθνικής Πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους» εντάσσεται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία περιλαμβάνει ήδη 1.140 κωδικούς με μέση έκπτωση περίπου 7,2%. Μέσω του νέου εορταστικού προγράμματος, ο αριθμός των προϊόντων με μειωμένες τιμές αναμένεται να αυξηθεί κατά περισσότερους από 300 κωδικούς.

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Ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί απλώς «ταβάνι» στις τιμές, αλλά προσπάθεια για την πραγματική μείωσή τους. Παράλληλα, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις εταιρείες να συμμετάσχουν, σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις.

Εντατικοποίηση ελέγχων και διαμόρφωση τιμών

Σχετικά με τους ελέγχους στην αγορά, ο υφυπουργός επισήμανε πως εντός του 2026 διενεργήθηκαν 33.000 έλεγχοι και διερευνήθηκαν 25.250 καταγγελίες. Όπως ανέφερε, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, με το ποσοστό είσπραξης να ανέρχεται στο 98%. Παρά ταύτα, παραδέχθηκε πως η προσπάθεια περιορισμού της ακρίβειας παραμένει μια δύσκολη διαδρομή.

«Ξέρουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες. Όμως δεν θα σταματήσουμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες», τόνισε χαρακτηριστικά. Βάσει του σχεδιασμού, η πρωτοβουλία «Γιορτές για Όλους» θα έχει διάρκεια δύο εβδομάδων στα τέλη Δεκεμβρίου, εστιάζοντας αποκλειστικά σε είδη του εορταστικού τραπεζιού.

Το ενδεχόμενο μονιμοποίησης των μειώσεων παραμένει αβέβαιο, δεδομένου ότι ο υφυπουργός διευκρίνισε πως το μέτρο περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

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