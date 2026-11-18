Επανέρχεται η επίμαχη δήλωση του ιδρυτή της Microsoft για τον κίνδυνο από μεγάλο ψηφιακό πλήγμα εν μέσω αναταράξεων στις υποδομές των ΗΠΑ

Έντονες συζητήσεις και ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί ένα απόσπασμα από συνέντευξη του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς τον Σεπτέμβριο του 2026, το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο εν μέσω των αλλεπάλληλων τεχνικών προβλημάτων και κυβερνοαπειλών που πλήττουν κρίσιμες υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο επίμαχο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας φαίνεται να υποστηρίζει ότι ίσως χρειαστεί να σημειωθεί ένα σοβαρό πλήγμα στον κυβερνοχώρο, προκειμένου οι κυβερνήσεις και οι πολίτες να πάρουν στα σοβαρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών δικτύων.

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«Ίσως χρειαστεί να υποστούμε μερικά από τα αρνητικά πριν αντιδράσουμε τόσο ολοκληρωμένα όσο θα έπρεπε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μπιλ Γκέιτς, προσθέτοντας πάντως πως τέτοια περιστατικά «ευτυχώς δεν θα σημάνουν το τέλος του πολιτισμού», αλλά θα είναι επώδυνα.

Προέβλεψε μεγάλη κυβερνοεπίθεση

Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από τη συνέντευξή του στο podcast του αμερικανικού δικτύου CBS News με τον δημοσιογράφο Τόνι Ντοκουπίλ, όπου τέθηκαν επί τάπητος οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο O δημοσιογράφος έθεσε ως παράδειγμα το ενδεχόμενο μιας κυβερνοεπίθεσης σε κολοσσούς διαχείρισης κεφαλαίων, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τρισεκατομμύρια δολάρια συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων παγκοσμίως. Ερώτηση ιδιαίτερα επίκαιρη μετά τις δυσλειτουργίες καταγράφηκαν σε αρκετά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων οι Chase, Bank of America, Wells Fargo και U.S. ΒΑΝΚ.

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Ο ιδρυτής της Microsoft συμφώνησε ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα δημιουργούσε τεράστια αβεβαιότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ετοιμότητας. Μάλιστα, όταν ο Ντοκουπίλ παρατήρησε πως «αυτό που θα χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ως χώρα και ως κόσμος δεν είναι απλώς ένα κείμενο 12 σελίδων από τον Μπιλ Γκέιτς, αλλά ίσως μια καταστροφή», ο Γκέιτς απάντησε: «Αυτό είναι δίκαιο».

Γιατί επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο

Η αναπαραγωγή του αποσπάσματος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους χρήστες του διαδικτύου. Οι πρόσφατες, εκτεταμένες διαταραχές στις αμερικανικές υποδομές όπως το πολύωρο τεχνικό μπλακ-άουτ της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και τη σοβαρή διακοπή λειτουργίας του άκρως απόρρητου δικτύου εσωτερικής επικοινωνίας της National Security Agency έχουν αναζωπυρώσει τα σενάρια περί ευαλωτότητας των κρατικών και χρηματοπιστωτικών δικτύων, καθιστώντας τις δηλώσεις του Μπιλ Γκέιτς ιδιαίτερα επίκαιρες.