Η είδηση πως ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει τον ρόλο του επόμενου Μποντ συνεπάγεται το μεγαλύτερο χρονικό κενό μεταξύ ταινιών στα 64 χρόνια ιστορίας της σειράς

Ο 73χρονος πλέον Τζέιμς Μποντ διατηρεί την ικανότητα να αποφέρει τεράστια κέρδη, παραμένοντας στο επίκεντρο ενός franchise πολλών δισεκατομμυρίων που εκτείνεται από ταινίες και ρολόγια μέχρι χορηγίες και συμφωνίες αδειοδότησης.

Η είδηση πως ο Ρόμπερτ Πάτινσον αναλαμβάνει τον ρόλο του επόμενου Μποντ έρχεται επτά χρόνια μετά τη δήλωση του Ντάνιελ Κρεγκ ότι το «No Time To Die» αποτελούσε την τελευταία του συμμετοχή. Η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται το μεγαλύτερο χρονικό κενό μεταξύ ταινιών στα 64 χρόνια ιστορίας της σειράς.

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Ένα franchise 8 δισ. δολαρίων

Αν και ο Ίαν Φλέμινγκ δυσκολεύτηκε αρχικά να προσελκύσει το ενδιαφέρον του Χόλιγουντ για τον ήρωά του, το «Dr No» του 1962 με τον Σον Κόνερι αποτέλεσε την αφετηρία μιας τεράστιας επιτυχίας. Ο James Bond, η δεύτερη μακροβιότερη κινηματογραφική σειρά μετά τον Γκοτζίλα, μετρά 25 ταινίες και 8 δισ. δολάρια συνολικά έσοδα στο παγκόσμιο box office. Καταλαμβάνει έτσι την πέμπτη θέση στην ιστορία του κινηματογράφου, πίσω από τα σύμπαντα της Marvel, του Star Wars, του Χάρι Πότερ και του Spider-Man.

Όταν η Amazon εξαγόρασε την MGM προ τετραετίας, αναλυτές εκτίμησαν πως ο πράκτορας ενδέχεται να αντιστοιχούσε στο μισό της αξίας των 8,5 δισ. δολαρίων της συνολικής ταινιοθήκης. Η περυσινή καταβολή άνω του 1 δισ. δολαρίων από την Amazon για τον πλήρη «δημιουργικό έλεγχο» από τους Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον επιβεβαίωσε τη σημασία του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός «σύμπαντος» spin-off παραγωγών.

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Η στρατηγική του μάρκετινγκ

Η εικόνα του Μποντ παραμένει ιδανική για εμπορικές συνεργασίες, παρά την κριτική του Ντάνιελ Κρεγκ πριν από μία δεκαετία ότι ο χαρακτήρας ήταν ένας «μοναχικός, σεξιστής μισογύνης». Η Σάρλοτ Μέιρ, ιδρύτρια του The Fitting Room, ανέφερε στον The Guardian: «Ο Μποντ είναι ένα brand από μόνος του, συνυφασμένος με την εκλέπτυνση, την περιπέτεια, την πολυτέλεια και τη δεξιοτεχνία, τη διαχρονικότητα και, φυσικά, τη βρετανικότητα».

Πρόσθεσε δε: «Ο Μποντ είναι μια αυτόνομη ψυχαγωγική ιδιοκτησία, με τη δική της ταυτότητα, κληρονομιά, μυθολογία και εξαιρετική αξία brand. Οι συνεργάτες του δεν αγοράζουν απλώς προβολή γύρω από την κυκλοφορία μιας ταινίας. Ευθυγραμμίζονται με ένα brand που χτίζει το δικό του πολιτισμικό κεφάλαιο και επιρροή εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια».

Ιστορικοί οίκοι όπως ο Turnbull & Asser και ο Lock & Co συνδέονται με τον ήρωα από τα πρώτα του βήματα, ενώ η Aston Martin αποτελεί το σήμα κατατεθέν του από το «Goldfinger» του 1964. Αντικείμενα όπως το ζιβάγκο N.Peal του Κρεγκ στο «Spectre» ή κοστούμια Tom Ford από το «Skyfall» συγκεντρώνουν υψηλό ενδιαφέρον, με ένα κοστούμι να πωλείται για 25.200 λίρες στις 27 Οκτωβρίου.

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Χορηγίες δισεκατομμυρίων

Οι χορηγικές συμφωνίες φέρονται να ξεκινούν από τα 45 εκατ. δολάρια, με τη Heineken να έχει επενδύσει έως και 100 εκατ. δολάρια για μία ταινία, παρά τις αντιδράσεις για την αντικατάσταση του μαρτίνι με μπίρα. Η Omega, από το 1995, αποτελεί τον επίσημο συνεργάτη ρολογιών.

Η συνολική αξία των χορηγιών εκτιμάται στα 5 δισ. δολάρια διαχρονικά, με περίπου 200 εκατ. δολάρια ανά ταινία στη σύγχρονη εποχή. Όπως κατέληξε η Μέιρ: «Αν το Super Bowl είναι η μεγαλύτερη σκηνή της διαφήμισης, ο Τζέιμς Μποντ είναι η απόλυτη πλατφόρμα συνεργασίας εμπορικών σημάτων».