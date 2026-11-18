Η βρετανική μοναρχία καλωσόρισε τον Robert Pattinson στον ρόλο του 007 μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνδέοντας συμβολικά τον κινηματογραφικό ήρωα με το Στέμμα

Μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βρετανική μοναρχία καλωσόρισε τον Robert Pattinson στον ρόλο του 007, παραθέτοντας μια φράση δέκα λέξεων: «Καλώς ήρθατε στη Μυστική Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας, κύριε Bond».

Με αυτή την επιλογή, ο Βρετανός μονάρχης συνέδεσε συμβολικά τον κινηματογραφικό ήρωα με το Στέμμα, αναγνωρίζοντας τη νέα ταυτότητα του ηθοποιού.

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Μια μακρόχρονη σχέση με τον 007

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και του κόσμου του James Bond εκτείνεται σε πάνω από εξήντα έτη, περιλαμβάνοντας πρεμιέρες και επισκέψεις σε στούντιο. Το 1967, η Βασίλισσα Ελισάβετ II συνάντησε τον Sean Connery στην πρεμιέρα του «You Only Live Twice» στο Λονδίνο, ενώ αργότερα ήρθε σε επαφή και με άλλους πρωταγωνιστές, όπως οι Pierce Brosnan και Daniel Craig.

Σε κινηματογραφικές προβολές είχαν παραστεί επίσης η Πριγκίπισσα Diana και ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος, παρακολουθώντας το 1981 το «For Your Eyes Only» και το 1985 το «A View to a Kill». Αντίστοιχα, το 2008, οι Πρίγκιπας William και Πρίγκιπας Harry παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα του «Quantum of Solace», συναντώντας τον Daniel Craig.

Η εμβληματική στιγμή του 2012

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές σημειώθηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Η Βασίλισσα Ελισάβετ πρωταγωνίστησε σε ένα χιουμοριστικό βίντεο, σκηνοθετημένο από τον Danny Boyle, όπου υποδέχτηκε τον Daniel Craig στον ρόλο του πράκτορα πριν επιβιβαστούν σε ελικόπτερο. Η εμφάνιση αυτή ανέδειξε μια πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της μονάρχη.

Η διαχρονική αυτή σύνδεση επιβεβαιώθηκε ξανά το 2021, όταν ο Βασιλιάς Κάρολος, η Βασίλισσα Camilla, ο Πρίγκιπας William και η Kate Middleton παρακολούθησαν την πρεμιέρα του «No Time to Die». Πλέον, με τον Robert Pattinson να αναλαμβάνει τον ρόλο, η βασιλική οικογένεια επέλεξε έναν χαρακτηριστικά βρετανικό τρόπο για να τον υποδεχθεί.