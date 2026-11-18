Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στον Κηφισό όσο και στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τροχαίας, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, στην άνοδο παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λένορμαν έως τις Αχαρνές, ενώ αυξημένος είναι ο φόρτος και στην κάθοδο του Κηφισού, καθώς και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών–Κορίνθου.

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Την ίδια ώρα, σοβαρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί χρειάζονται 25 με 30 λεπτά για να διανύσουν το τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ καταγράφονται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 με 15 λεπτά από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας και τα 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 25′-30′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10′-15′ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10′-15′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 18, 2026

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας