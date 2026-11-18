Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, το 57% των οργανισμών θεωρεί τους οικονομικούς περιορισμούς το σημαντικότερο εμπόδιο

Τις προτεραιότητες, τις ενέργειες αλλά και τις μελλοντικές προθέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας καταγράφει η έρευνα «C-suite Sustainability Survey» της Deloitte.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται στη βιωσιμότητα κυρίως για λόγους εταιρικής φήμης και εταιρικών αξιών (58%), κανονιστικής συμμόρφωσης (56%) και εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους (44%). Η έρευνα καταγράφει ότι η βιωσιμότητα μετατρέπεται σταδιακά από επιλογή εταιρικής φήμης σε κανονιστική και οικονομική αναγκαιότητα, σχετιζόμενη άμεσα με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και με τη μακροπρόθεσμη λειτουργική ανθεκτικότητα.

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Το 63% των οργανισμών σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις βιωσιμότητας τον επόμενο χρόνο (26% σημαντικά, 37% ελαφρώς), ενώ τους τελευταίους 12 μήνες το 44% είχε διατηρήσει τις επενδύσεις αμετάβλητες. Με τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια, όπως το CSRD, ήδη σε εξέλιξη, ο ρυθμός των επενδύσεων θα πρέπει να ακολουθεί τις κανονιστικές προθεσμίες και όχι την εσωτερική ετοιμότητα.

Μόλις το 29% των ελληνικών επιχειρήσεων αναμένει σημαντικό ή πολύ σημαντικό κλιματικό αντίκτυπο εντός τριετίας, έναντι 63% παγκοσμίως. Το 61% περιμένει μέτριο αντίκτυπο. Από την έρευνα διαφαίνεται πως οι πιο απτοί κίνδυνοι επηρεάζουν ήδη τη λειτουργία των επιχειρήσεων: οι τιμές ενέργειας (77%), η κανονιστική συμμόρφωση (53%) και η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (47%).

Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 26% έχει ενσωματώσει πλήρως τις προκλήσεις που συνδέονται με τη βιωσιμότητα στη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου. Το 48% το έχει κάνει μερικώς, το 19% τις εξετάζει άτυπα και το 7% δεν τις έχει ενσωματώσει καθόλου. Χωρίς ενσωμάτωση των κινδύνων, οι αποφάσεις για κατανομή κεφαλαίων και σχεδιασμό ενέχουν το ρίσκο να λαμβάνονται με ελλιπή πληροφόρηση.

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Το 31% των στελεχών δηλώνει ότι η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη στη στρατηγική και στην κατανομή κεφαλαίων. Ωστόσο, μόνο το 16% διαθέτει κοστολογημένο σχέδιο υλοποίησης, συνδεδεμένο με τον οικονομικό προγραμματισμό και την ανάληψη ευθύνης από τη διοίκηση. Το 21% έχει θέσει στόχους χωρίς πλήρες σχέδιο και το 20% δεν έχει θέσει επίσημους στόχους. Μόλις το 6% δηλώνει ότι η βιωσιμότητα μετασχηματίζει το επιχειρηματικό μοντέλο του οργανισμού, έναντι 18% παγκοσμίως. Η δήλωση στρατηγικής πρόθεσης, χωρίς στόχους, προϋπολογισμούς και σαφή αρμοδιότητα, δεν παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το 57% των οργανισμών θεωρεί τους οικονομικούς περιορισμούς το σημαντικότερο εμπόδιο, σχεδόν τετραπλάσιο ποσοστό από τον παγκόσμιο μέσο όρο (16%). Την ίδια στιγμή, τα εργαλεία πράσινης χρηματοδότησης, οι ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και ο δανεισμός που συνδέεται με τη βιωσιμότητα είναι διαθέσιμα αλλά δεν αξιοποιούνται πλήρως: οι επιχορηγήσεις, τα κίνητρα ή η ευνοϊκή χρηματοδότηση επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις μόλις στο 13%. Οι οργανισμοί που αναπτύσσουν ικανότητα πρόσβασης σε αυτά τα εργαλεία μπορούν να μετατρέψουν ένα διαρθρωτικό εμπόδιο σε χρηματοδοτικό πλεονέκτημα.

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Η βιωσιμότητα αποφέρει κυρίως εμπιστοσύνη στο brand και εταιρική φήμη (62%), μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα (34%) και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εμπιστοσύνη επενδυτών (30%). Τα εμπορικά οφέλη παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα, καθώς μόλις το 11% των επιχειρήσεων συνδέει τη βιωσιμότητα με αύξηση εσόδων ή πρόσβαση σε νέες αγορές. Ένας στους δέκα οργανισμούς (10%) δεν έχει ακόμη καταγράψει κανένα μετρήσιμο όφελος, με αποτέλεσμα η επιχειρηματική τεκμηρίωση των επενδύσεων να παραμένει ελλιπής.

Η τεχνολογία και ιδιαίτερα η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η κορυφαία προτεραιότητα βιωσιμότητας για την επόμενη τριετία (58%). Ωστόσο, το 47% των οργανισμών βασίζεται σε χειροκίνητη καταγραφή (26%) ή δεν διαθέτει επίσημα ψηφιακά εργαλεία (21%), ενώ μόλις το 3% έχει ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και την προηγμένη ανάλυση σε μεγάλη κλίμακα. Στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, το 11% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει καθορισμένο υπεύθυνο άτομο για τη βιωσιμότητα, ενώ το 8% επιμερίζει τη σχετική ευθύνη σε διάφορα τμήματα με περιορισμένο συντονισμό. Τα κατάλληλα συστήματα δεδομένων και οι δομές διακυβέρνησης μετατρέπουν σε αξία τη φιλοδοξία και τις επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 με τη συμμετοχή περισσότερων από 65 στελεχών C-level και εντάσσεται στο πλαίσιο της ετήσιας παγκόσμιας έρευνας βιωσιμότητας της Deloitte.