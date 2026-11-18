Η οικογένεια της φοιτήτριας έχει καταθέσει ένσταση στον ΟΠΕΚΑ και αναμένει την εξέτασή της προκειμένου να μην στερηθεί η φοιτήτρια το οικονομικό βοήθημα

Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία μητέρας φοιτήτριας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», σύμφωνα με την οποία η κόρη της κινδυνεύει να χάσει υποτροφία ύψους 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ, εξαιτίας μιας ασφαλιστικής οφειλής ύψους μόλις 0,01 ευρώ.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα της νεαρής φοιτήτριας, η κόρη της πέτυχε στις Πανελλαδικές εξετάσεις, ωστόσο δεν μπόρεσε να προχωρήσει τη διαδικασία για την υποτροφία, καθώς το σύστημα του ΕΦΚΑ δεν εμφανίζει ενημερότητα εξαιτίας αυτού του μηδαμινού ποσού.

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Το χρέος που έχει πληρωθεί

«Δεν το γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτή η μηδαμινή οφειλή προς το ΚΕΑΟ, γιατί ποτέ δεν είχε ειδοποιηθεί ο σύζυγός μου, που είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, για αυτήν την οφειλή και μάλιστα είχε ασφαλιστική ενημερότητα και είχε και ασφαλιστική ικανότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Όπως εξήγησε, ο σύζυγός της δεν περιλαμβανόταν στο αρχείο που απέστειλε ο ΕΦΚΑ στον ΟΠΕΚΑ και, όταν αναζήτησαν εξηγήσεις, έλαβαν την έγγραφη απάντηση από τον ΕΦΚΑ ότι δεν ήταν ασφαλιστικά ενήμερος. Πλέον, η οικογένεια, αφού πλήρωσε το χρέος του ενός λεπτού κατέθεσε ένσταση στον ΟΠΕΚΑ και αναμένει την εξέτασή της προκειμένου να μην στερηθεί η φοιτήτρια το σημαντικό οικονομικό βοήθημα.