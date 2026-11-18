Τα πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν με το παράνομο λογισμικό δεν κλήθηκαν ούτε για τυπική κατάθεση από τις Αρχές, παρά τις κρίσιμες υπηρεσιακές αρμοδιότητές τους

Με αφορμή τη χθεσινή αρχειοθέτηση της μήνυσης του εν ενεργεία στελέχους της αντικατασκοπείας της ΕΥΠ, για την παγίδευση του Predator (αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 15) νομίζω ότι αξίζει να φρεσκάρουμε τις… ιστορικές μας γνώσεις.

Να επιστρέψουμε στον Νοέμβριο του 2021 και να αφηγηθούμε το χρονικό της στοχοποίησης στελεχών της ΕΥΠ με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, όπως έχει κωδικοποιηθεί από τον δικηγόρο των θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρία Κεσσέ (ο οποίος εκπροσωπεί και πρώην εργαζόμενους της Υπηρεσίας) με βάση κι όσα καταγράφονται σε επίσημα έγγραφα και τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης των υποκλοπών.

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Διότι εκείνο τον μήνα έχει διαπιστωθεί μια σειρά από ιδιαίτερα στοχευμένες απόπειρες παγίδευσης ανθρώπων που κατείχαν κρίσιμες θέσεις στις μυστικές υπηρεσίες. Η αρχή έγινε στις 2 Νοεμβρίου, όταν εστάλη μήνυμα παγίδευσης στον Τάσο Παπαγεωργίου, τότε διευθυντή Ασφαλείας της ΕΥΠ.

Το «μολυσμένο» μήνυμα αναφερόταν μάλιστα στην πρόσφατη υπηρεσιακή μεταβολή του και την ανάληψη νέων καθηκόντων, τα οποία προφανώς γνώριζαν οι αποστολείς. Στις 4 Νοεμβρίου ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα.

Στις 15 Νοεμβρίου, στο στόχαστρο του Predator βρέθηκαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Νίκος Δένδιας, με μηνύματα που έκαναν λόγο για σιωπή της κυβέρνησης απέναντι σε αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις της ΕΥΠ (οι υποκλοπείς είχαν και «μαύρο» χιούμορ). Στις 18 Νοεμβρίου καταγράφεται η απόπειρα παγίδευσης του Ιωάννη Παπαδόπουλου, προϊσταμένου της αντικατασκοπείας της ΕΥΠ, του στελέχους που η μήνυση απορρίφθηκε χθες. Αλλά δεν τελείωσε εκεί.

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Ούτε για κατάθεση

Στις 19 Νοεμβρίου ακολούθησε μήνυμα παγίδευσης της Αγγελικής Ρούσσου, στέλεχος της ΕΥΠ που είχε υπηρετήσει στο Γραφείο Αντικατασκοπείας στην Τουρκία. Στις 22 Νοεμβρίου στον Α΄ Υποδιοικητή της Υπηρεσίας, Βασίλη Γκρίζη, με μήνυμα που αφορούσε υπηρεσιακό ζήτημα.

Μία ημέρα αργότερα, στις 23 Νοεμβρίου, στο στόχαστρο βρέθηκε η Μαρία-Ζωή Σακαλή, στέλεχος της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου.

Οι Ρούσσου και Σακαλή έχουν καταθέσει αγωγές κατά των υπευθύνων για την υπόθεση Predator. Στις 24 Νοεμβρίου επιχειρήθηκε εκ νέου η παγίδευση του Γεραπετρίτη. Το χρονικό κλείνει στις 25 Νοεμβρίου, με μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς υπήρξε αποστολή μολυσμένου μηνύματος σε στέλεχος της ΕΥΠ μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal, το οποίο δείχνει μια ιδιαίτερα προσωποποιημένη και «σοφιστικέ» απόπειρα.

Τα παραπάνω περιστατικά, ενώ πιστοποιήθηκαν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας και τα πρόσωπα δεν κλήθηκαν ούτε για τυπική κατάθεση, παρά τις κρίσιμες υπηρεσιακές αρμοδιότητές τους.

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Διδακτικές ιστορίες από το Παρίσι

Θέλω να σας πω και μια χθεσινή ιστορία από το Παρίσι. Οχι γιατί αποφάσισα να το γυρίσω στα διεθνή, αλλά γιατί είναι άκρως διδακτική και για τα δικά μας. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, λοιπόν, ο υποψήφιος πρόεδρος της γαλλικής Αριστεράς που έχει κάνει σημαία την αντιπαράθεση με το μεγάλο κεφάλαιο, βρέθηκε χθες το βράδυ στο ίδιο τραπέζι με τον Μπερνάρ Αρνό της LVMH, τον Πατρίκ Πουγιανέ της Total Energies και μερικούς ακόμη από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Γαλλίας.

Οικοδεσπότης το επιχειρηματικό κλαμπ Entreprise et Cité, που είχε διοργανώσει αντίστοιχο δείπνο τον περασμένο Απρίλιο και με την ακροδεξιά αντίπαλό του, τη Μαρίν Λε Πεν, με την ίδια περίπου σύνθεση. Η εξήγηση της Ανυπότακτης Γαλλίας είναι ότι δεν επρόκειτο για μια κοινωνική συνάντηση, αλλά για παρουσίαση του προγράμματός της (λογικό).

Μάλιστα, ο Μανουέλ Μπομπάρντ (ο Νο 2 του κόμματος) έσπευσε να εξηγήσει ότι, αν ο Μελανσόν κερδίσει τις εκλογές, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να μάθουν να συνεννοούνται μαζί του και εκείνος μαζί τους. Τα έχουμε ζήσει κι εμείς αυτά, σε άλλα μεγέθη βέβαια και σε άλλο στυλ. Γιατί, τελικά, όποιος θέλει να κυβερνήσει, δεν μπορεί να παριστάνει ότι οι συνομιλητές του δεν υπάρχουν… Και αυτό ισχύει και για τις δύο πλευρές του τραπεζιού…

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Πειθαρχικός έλεγχος για τα αδέλφια

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Εφετείου Πατρών διαβιβάστηκαν τελικά, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, οι καταγγελίες για αναθέσεις νομικών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς της Αχαΐας σε συγγενικά πρόσωπα του Μιχάλη Μπεκίρη, πρώην διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Το αίτημα για έρευνα προέκυψε έπειτα από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις (και ειδικότερα από το γειτονικό «Στίγμα» του Γιώργου Παπαχρήστου) και στο επίκεντρο βρίσκονται αναθέσεις από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, την 6η ΥΠΕ και νοσοκομεία, συγκεκριμένα, προς τους αδελφούς του «εθελοντή» πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, έπειτα από αίτηση 14 δικηγόρων.