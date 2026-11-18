Πότε η εφορία δεν αναγνωρίζει τα χρήματα από την πώληση n Πώς γίνεται η πώληση χρυσών λιρών στην Τράπεζα της Ελλάδος και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Οι χρυσές λίρες που φυλάσσονται για χρόνια στα συρτάρια ή χαρίζονται από παππούδες, γονείς και συγγενείς σε γάμους, βαφτίσεις ή με τη γέννηση ενός παιδιού μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με την εφορία όταν οι κάτοχοί τους αποφασίσουν να τις πουλήσουν για να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για την αγορά ενός ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.

Ακόμη και αν η πώληση γίνει νόμιμα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και τα χρήματα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, οι φορολογικές Αρχές μπορεί να μην αναγνωρίσουν το ποσό για την κάλυψη των τεκμηρίων.

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Το πρόβλημα αρχίζει όταν η εφορία ζητήσει από τον φορολογούμενο να αποδείξει πότε και με ποιον τρόπο απέκτησε τις χρυσές λίρες. Δεν αρκεί δηλαδή η απόδειξη της πώλησής τους, αλλά χρειάζονται και στοιχεία που να δικαιολογούν την προέλευσή τους, όπως παραστατικά αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Τράπεζα Πειραιώς, δηλώσεις φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς και άλλα σχετικά έγγραφα. Για λίρες που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά ή έχουν προσφερθεί ως οικογενειακά δώρα πριν από πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, η δικαιολόγηση της προέλευσής τους μπορεί να εξελιχθεί σε δύσκολη υπόθεση.

ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΩΝ ΛΙΡΩΝ

Παράδειγμα

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φορολογουμένου, ο οποίος πούλησε νόμιμα 50 χρυσές λίρες στην Τράπεζα της Ελλάδος, εισπράττοντας 31.248 ευρώ, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με την εφορία.

Συγκεκριμένα, η ΔΟΥ Καλαμάτας δεν αναγνώρισε το ποσό από την πώληση των λιρών, το οποίο είχε συμπεριλάβει στην ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών που δήλωσε για την κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου. Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ η οποία απέρριψε την προσφυγή του, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει πότε, πώς και με ποιο τρόπο και κόστος είχε αποκτήσει τις λίρες. Η απόφαση δείχνει την παγίδα που κρύβεται πίσω από το «πόθεν έσχες», καθώς η νόμιμη πώληση των χρυσών λιρών μπορεί να μην είναι αρκετή για την αναγνώριση του ποσού από την εφορία.

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Η νέα πλατφόρμα

Η Τράπεζα της Ελλάδος αγοράζει χρυσές λίρες από ιδιώτες εφαρμόζοντας συγκεκριμένους κανόνες για την ταυτοποίηση των συναλλασσομένων, τον καθορισμό της τιμής και την καταβολή του αντιτίμου. Μάλιστα από τις 3 Νοεμβρίου 2026 λειτουργεί και η νέα πλατφόρμα «Ηλεκτρονικά Ραντεβού», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ψηφιακά την επίσκεψή τους για αγορά ή πώληση χρυσών λιρών, επιλέγοντας κατάστημα, ημερομηνία και ώρα, χωρίς να απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με την ΤτΕ:

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) του ΑΦΜ από δημόσιο έγγραφο (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας).

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστότοπό της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρου.

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής.

Για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται προσκόμιση IBAN).

Ανω των 10.000 ευρώ

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος.

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας, ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης).

Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ).

Τηλέφωνο επικοινωνίας (πρόσφατος λογαριασμός παρόχου υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών).

Τα έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οπως επισημαίνει η ΤτΕ, σημαντικής αξίας συναλλαγές είναι πιθανόν να μην ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα και να απαιτηθούν πρόσθετα παραστατικά για τη διεξαγωγή τους (π.χ. παραστατικά για την προέλευση των λιρών, όπως ενδεικτικά κληρονομητήριο ή αποδείξεις αγοράς τους κ.λπ., αναλόγως των ειδικών χαρακτηριστικών της συναλλαγής).