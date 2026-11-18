Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Φάλκο για το Basketball Champions League και αγώνες του ATP Finals με τους Αλκαράθ και Μεντβέντεφ

Πλούσια είναι η αθλητική δράση της ημέρας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Άρη και του ΠΑΟΚ στο EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν τη Λε Μαν, ενώ ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στην έδρα της Μανρέσα. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει επίσης η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Φάλκο για το Basketball Champions League, καθώς και το παιχνίδι της Μπεσίκτας με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague.

Το τηλεοπτικό μενού περιλαμβάνει ακόμη σημαντικές αναμετρήσεις από το ATP Finals, με τους Κάρλος Αλκαράθ και Ντανιίλ Μεντβέντεφ να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του τένις, αλλά και αγώνα της Volley League Γυναικών.

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Μπάσκετ

19:00: Μπεσίκτας – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague) — Novasports 5HD

Μπεσίκτας – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague) — Novasports 5HD 19:00: ΑΕΚ – Φάλκο (Basketball Champions League) — Magenta Sport 4

ΑΕΚ – Φάλκο (Basketball Champions League) — Magenta Sport 4 19:30: Τσεντεβίτα Ολιμπία – Μπούργκος (EuroCup) — Novasports 3HD

Τσεντεβίτα Ολιμπία – Μπούργκος (EuroCup) — Novasports 3HD 20:00: Άρης – Λε Μαν (EuroCup) — Novasports Prime

Άρης – Λε Μαν (EuroCup) — Novasports Prime 20:30: Μπόσνα – Λιετκαμπέλις (EuroCup) — Novasports Start

Μπόσνα – Λιετκαμπέλις (EuroCup) — Novasports Start 21:30: Μανρέσα – ΠΑΟΚ (EuroCup) — Novasports 4HD

Τένις

12:30: Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Σιμόνε Μπολέλι / Αντρέα Βαβασόρι (ATP Finals, φάση ομίλων – διπλό) — Magenta Sport 6

Κρίστιαν Χάρισον / Νιλ Σκούπσκι – Σιμόνε Μπολέλι / Αντρέα Βαβασόρι (ATP Finals, φάση ομίλων – διπλό) — Magenta Sport 6 15:00: Κάρλος Αλκαράθ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ (ATP Finals, φάση ομίλων – μονό) — Magenta Sport 6

Κάρλος Αλκαράθ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ (ATP Finals, φάση ομίλων – μονό) — Magenta Sport 6 19:00: Μαρσέλ Γκρανογέρς / Οράσιο Ζεμπάγιος – Κέβιν Κράβιτς / Τιμ Πιουτς (ATP Finals, φάση ομίλων – διπλό) — Magenta Sport 6

Μαρσέλ Γκρανογέρς / Οράσιο Ζεμπάγιος – Κέβιν Κράβιτς / Τιμ Πιουτς (ATP Finals, φάση ομίλων – διπλό) — Magenta Sport 6 21:30: Φλάβιο Κομπόλι – Φράνσις Τιαφό (ATP Finals, φάση ομίλων – μονό) — Magenta Sport 6

Βόλεϊ

20:00: ΑΕΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ (Α1 Γυναικών Volley League) — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ