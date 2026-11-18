Η αδελφή του καλλιτέχνη μετέβη στην κατοικία στη Βούλα για να περισυλλέξει τα προσωπικά του είδη δύο μήνες μετά την απώλεια του

Σε κλίμα βαθιάς φόρτισης, η Μαρία Μαζωνάκη μετέβη το πρωί της Τετάρτης (18/11) στην κατοικία όπου διέμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκειμένου να περισυλλέξει τα προσωπικά του είδη. Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα δύο μήνες μετά την απώλεια του καλλιτέχνη, διάστημα κατά το οποίο η οικογένεια έλαβε την άδεια να εισέλθει στον χώρο στη Βούλα και να ξεκινήσει τη μεταφορά των αντικειμένων του.

Η διαδικασία της μετακόμισης

Μιλώντας στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, η αδελφή του τραγουδιστή διευκρίνισε πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχει γίνει η μετακόμιση ακόμα. Μαζεύουμε σιγά σιγά τα πράγματα».

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Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει κρατήσει κάποιο προσωπικό του αντικείμενο, η ίδια υπέδειξε το κομποσκοίνι που έφερε στον λαιμό της, προσθέτοντας: «Ένα από τα κομποσκοίνια, έχει πολλά ο Γιώργος».

Κατά την είσοδό της στην οικία, η Μαρία Μαζωνάκη εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, ευχόμενη στους παρευρισκόμενους: «Να μη χρειαστεί να το κάνετε ποτέ αυτό. Σας το εύχομαι με την καρδιά μου». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συμπαράστασης που λαμβάνουν, λέγοντας: «Νιώθουμε την αγάπη του κόσμου και μας δίνει κουράγιο».