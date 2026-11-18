Από τις κάμερες ασφαλείας εντοπίστηκε ο Βούλγαρος ισοβίτης που έχει καταδικαστεί ως ο δράστης της δολοφονίας του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή

Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Αγιάς στα Χανιά, όταν ένα drone έριξε δέμα με όπλο στο προαύλιο, το οποίο – σύμφωνα με αστυνομικές πηγές– προοριζόταν για 38χρονο Βούλγαρο βαρυποινίτη, καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονίες.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου. Εξωτερικός φρουρός, που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού, αντιλήφθηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος. Το προσωπικό της Εξωτερικής Φρούρησης ενεργοποίησε αμέσως το ελληνικής κατασκευής σύστημα anti-drone «Κένταυρος», καταρρίπτοντά το σε διπλανό αγροτεμάχιο. Ωστόσο, πριν εξουδετερωθεί, το drone είχε προλάβει να αφήσει ένα δέμα στον προαύλιο χώρο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τον έλεγχο των καμερών ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι το δέμα παρέλαβε ο 38χρονος κρατούμενος. Ακολούθησε άμεση έρευνα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και την Εξωτερική Φρούρηση, τόσο στο κελί του όσο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων, σε κοινόχρηστο σημείο της φυλακής, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο των 9mm με κενό γεμιστήρα, από το οποίο έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τους αστυνομικούς να ερευνούν ποιος χειριζόταν το drone, αλλά και το ενδεχόμενο τα εξαρτήματα και οι σφαίρες που έλειπαν να βρίσκονται ήδη κρυμμένα στη φυλακή ή να επρόκειτο να σταλούν με δεύτερη πτήση.

Το ποινικό παρελθόν του 38χρονου

Ο 38χρονος που παρέλαβε το όπλο έχει καταδικαστεί σε ισόβια ως ο δράστης της δολοφονίας του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, τον οποίο πυροβόλησε θανάσιμα έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας, τον Οκτώβριο του 2018.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Είναι επίσης ο καθ’ ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου εντός των φυλακών Δομοκού, πράξη για την οποία είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Απογευματινές ώρες της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, σημειώθηκε περιστατικό προσέγγισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων.

Ειδικότερα, εξωτερικός φρουρός, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού, αντιλήφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις του Καταστήματος και να προβαίνει στη ρίψη αντικειμένου εντός του προαυλίου χώρου. Άμεσα, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων (anti-drone), από το προσωπικό του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του drone και την πτώση του στο παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι από την εξέταση του συστήματος επιτήρησης μέσω καμερών διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο που είχε ριφθεί στο προαύλιο περισυνελέγη από αλλοδαπό κρατούμενο. Άμεσα, πραγματοποίησαν έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου κρατούμενου και σε κοινόχρηστους χώρους του Καταστήματος. Κατά την έρευνα σε κάδο απορριμμάτων που βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα (1) πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα. Η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλους χώρους του καταστήματος με την συνδρομή της Εξωτερικής Φρουράς.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ανάλογες περιπτώσεις παράνομης εισαγωγής αντικειμένων σε Σωφρονιστικά Καταστήματα έχουν σημειωθεί και κατά το παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τελεσφορήσουν, καθώς έγιναν εγκαίρως αντιληπτές και αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από το προσωπικό τους.»