Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 586.030 ευρώ για παραβάσεις που αφορούν το περιθώριο κέρδους και την πώληση απομιμητικών προϊόντων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 586.030 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κατά το διάστημα 10-17 Νοεμβρίου 2026, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους, παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 489.530 ευρώ, επιβλήθηκε στην επιχείρηση VESTA FOODS Α.Ε., για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων της κατηγορίας κρέατος. Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως και τις 10 Απριλίου 2026.

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Στο ίδιο διάστημα επιβλήθηκαν επίσης:

– 30.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς.

– 66.500 ευρώ για παραβάσεις σχετικές με απομιμητικά προϊόντα. Στο πλαίσιο των ελέγχων κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 8.523 τεμάχια.