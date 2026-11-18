Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης την παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου 2027

Την παράταση της ισχύος της διάταξης που δίνει δεύτερη ευκαιρία σε κληρονόμους για να προστατεύσουν την προσωπική τους περιουσία από τα χρέη μιας κληρονομιάς σε περίπτωση που δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής ζητά ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Η μεταβατική αυτή διάταξη που έχει ισχύ μέχρι τις 22 Νοεμβρίου είχε συμπεριληφθεί στο νόμο για το νέο κληρονομικό παρέχοντας – κατά κοινή ομολογία – ένα δίχτυ προστασίας για όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με χρεωμένες κληρονομιές και κινδυνεύουν να πληρώσουν τα χρέη του θανόντος ακόμη και με τη δική τους περιουσία.

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Ο πρόεδρος του ΔΣΑ με γνώμονα την προστασία κληρονόμων που σε αυτή την οικονομική συγκυρία βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη που… κληρονόμησαν, απευθύνεται στον αρμόδιο υπουργό ζητώντας να παραμείνει σε ισχύ για άλλους επτά μήνες, ώστε όσοι εγκαίρως δεν πληροφορήθηκαν αυτό το νομοθετικό ευεργέτημα να μπορέσουν να ενταχθούν στη «ομπρέλα» του.

Συγκεκριμένα, απέστειλε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, με την επιστολή του ζητεί να παραταθεί τουλάχιστον μέχρι 30 Ιουνίου 2027, η μεταβατική διάταξη του αναμορφωμένου κληρονομικού δικαίου (νόμος 5303/2026) για τη δυνατότητα αποδοχής παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής, καθώς σε χιλιάδες πολίτες δεν περιήλθε σε γνώση τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στην ευεργετική διάταξη.

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Στην επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης αναφέρεται:

«Όπως γνωρίζετε σε ελάχιστες ημέρες λήγει η προθεσμία της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 33 νόμου 5303/2026 για τη δυνατότητα αποδοχής παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής.

Η σημαντική μεταβατική διάταξη αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες, που είτε δεν γνώριζαν είτε δεν πρόλαβαν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό.

Έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι πολλοί πολίτες απευθύνονται σε συναδέλφους μας για το ζήτημα αυτό και έτσι έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει προλάβει να γίνει ευρέως γνωστή η ρύθμιση αυτή.

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαία μια παράταση τουλάχιστον μέχρι 30/6/2017».