Σύμφωνα με τις πηγές, ο κληρονόμος δεν κινδυνεύει πλέον να πληρώσει τα χρέη του θανόντος από την προσωπική του περιουσία, καθώς η ευθύνη δεν επεκτείνεται στην ατομική του περιουσία

Το κληρονομικό δίκαιο αγγίζει σχεδόν κάθε οικογένεια, συνήθως τη στιγμή που είναι λιγότερο έτοιμη να ασχοληθεί με νομικά ζητήματα. Οι αλλαγές που φέρνει η νέα ρύθμιση αφορούν το πώς μοιράζεται μια περιουσία, αλλά και το τι κληρονομεί κανείς μαζί της, δηλαδή τα χρέη, και τι δικαιώματα έχουν οι πιο στενοί συγγενείς.

Οι παρακάτω αλλαγές αποτελούν τους βασικούς άξονες του νέου πλαισίου.

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Όταν η κληρονομιά δεν κρύβει παγίδα

Η τροποποίηση που αναμένεται να επηρεάσει το ευρύτερο κοινό αφορά τη θωράκιση έναντι των χρεών. Πλέον, ο κληρονόμος δεν διατρέχει τον κίνδυνο να εξοφλήσει τις οφειλές του εκλιπόντος μέσω της προσωπικής του περιουσίας, καθώς η ευθύνη δεν επεκτείνεται στα ατομικά του περιουσιακά στοιχεία. Ο κληρονόμος δεν φέρει ευθύνη με την προσωπική του περιουσία, εκτός εάν προβεί σε ρητή δήλωση περί του αντιθέτου. Ειδάλλως, η κληρονομιαία περιουσία εκκαθαρίζεται αυτοτελώς από δικηγόρο-εκκαθαριστή, ο οποίος διορίζεται από το δικαστήριο. Κατόπιν της ικανοποίησης των δανειστών, το εναπομείναν ποσό περιέρχεται στους κληρονόμους.

Η νόμιμη μοίρα γίνεται απαίτηση σε χρήμα

Η νόμιμη μοίρα, δηλαδή το μερίδιο που διασφαλίζεται για τους πλησιέστερους συγγενείς, μεταβάλλεται από εμπράγματη σε ενοχική, ήτοι χρηματική, αξίωση. Πρακτικά, ο δικαιούχος που τη διεκδικεί θα αιτείται πλέον την καταβολή χρηματικού ποσού αντί για την απόκτηση μεριδίου επί των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η εν λόγω αξίωση θα υπόκειται σε διετή παραγραφή. Η σημαντική αυτή μεταβολή έγκειται στο ότι η νόμιμη μοίρα δεν θα υπολογίζεται πλέον ως ποσοστό ιδιοκτησίας επί ακινήτων, μια πρακτική που συχνά προκαλούσε τον κατακερματισμό των περιουσιών και την αδράνεια σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.

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Η θέση του επιζώντος συζύγου στην κληρονομική διαδοχή και οι ρυθμίσεις για τους συντρόφους σε ελεύθερη συμβίωση

Ο επιζών σύζυγος καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τους συγγενείς της πρώτης τάξης, λαμβάνοντας το ένα τρίτο της κληρονομίας αν συντρέχει με ένα τέκνο, ή το ένα τέταρτο αν συντρέχει με δύο ή περισσότερα τέκνα. Επιπλέον, δικαιούται ως εξαίρετο -ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία καλείται- τα έπιπλα, τα σκεύη, τα ενδύματα και τα λοιπά οικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσε, είτε μόνος του είτε από κοινού με τον θανόντα. Εάν υπάρχουν τέκνα του κληρονομουμένου, συνεκτιμώνται και οι δικές τους ανάγκες, εφόσον το επιβάλλουν ειδικές περιστάσεις για λόγους επιείκειας. Σε περίπτωση απουσίας γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, ο σύντροφος που συζούσε τουλάχιστον τρία χρόνια με τον θανόντα ή είχε αποκτήσει μαζί του τέκνα, αποκτά δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της κατοικίας για ένα έτος μετά τον θάνατο, χωρίς αντάλλαγμα.

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Οι «κληρονομικές συμβάσεις»

Αποτελεί μια εν ζωή συμφωνία ανάμεσα στον διαθέτη και τους κληρονόμους του, μέσω της οποίας διευθετείται από κοινού ο καταμερισμός της περιουσίας. Το εν λόγω έγγραφο καταρτίζεται παρουσία συμβολαιογράφου, δύναται να εμπεριέχει αντάλλαγμα, ενώ επιτρέπεται η υπαγωγή του στο δίκαιο μιας άλλης χώρας, εφόσον ο διαθέτης το επιλέξει.

Ιδιόγραφες διαθήκες

Οι ιδιόγραφες διαθήκες παραμένουν σε ισχύ, συνοδευόμενες πλέον από αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας. Εάν παρουσιαστούν προς δημοσίευση μετά την πάροδο διετίας από τον θάνατο του διαθέτη, η κήρυξή τους ως κυρίας καθίσταται υποχρεωτική. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου ο κληρονόμος δεν είναι στενός συγγενής, θα απαιτείται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, ενώ το ελληνικό Δημόσιο θα καλείται υποχρεωτικά να συμμετάσχει στη διαδικασία.