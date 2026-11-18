Το τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας έχει δημιουργήσει μεγάλη συμφόρηση στην κυκλοφορία των οχημάτων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και έντονο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Τροχαία, ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αστικό λεωφορείο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας έχει δημιουργήσει μεγάλη συμφόρηση στην κυκλοφορία των οχημάτων, με τις καθυστερήσεις στο σημείο να είναι ιδιαίτερα αυξημένες για τους οδηγούς που κινούνται προς την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις 5′-10′ στις εξόδους για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 18, 2026

Δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχει κάποιος τραυματίας από τη σύγκρουση των οχημάτων.