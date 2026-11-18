Τραγική κατάληξη είχε ένας έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τριών ανδρών στην περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της λογομαχίας και λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο 58χρονος ενεπλάκη σε λεκτική αντιπαράθεση με έναν 46χρονο και έναν 83χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, η αφορμή για τον καβγά φαίνεται πως ήταν κάποιες φθορές που είχαν προκληθεί σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κουνιάδου του 58χρονου.

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Ενώ ο διαπληκτισμός βρισκόταν σε εξέλιξη, ο 58χρονος κατέρρευσε χάνοντας τις αισθήσεις του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά το τραγικό συμβάν, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου και του 83χρονου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αυτή την ώρα, οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται σχολαστικά και το ιατρικό ιστορικό του άτυχου 58χρονου.