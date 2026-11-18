Συγκίνηση στην κηδεία του πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού στο Περιστέρι που έχασε τη ζωή του στη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι - Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενες

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης συγκίνησης, η οικογένεια, οι φίλοι και εκατοντάδες συνάδελφοί του αποχαιρέτησαν το πρωί της Τετάρτης τον 44χρονο πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος έπεσε ηρωικά εν ώρα καθήκοντος στη φονική πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Πίσω ακριβώς από τη σορό, που ήταν τυλιγμένη στη γαλανόλευκη και την κουβαλούσαν συνέδελφοί τού, ακολουθούσαν οι συντετριμμένοι συγγενείς του αδικοχαμένου πυροσβέστη.

Το πένθος ήταν βαρύ στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στο Περιστέρι, όπου υπηρετούσε ο άτυχος πυροσβέστης, με την ελληνική σημαία να κυματίζει μεσίστια. Εκεί μεταφέρθηκε αρχικά η σορός του, προκειμένου οι συνάδελφοί του να του αποδώσουν τις ύστατες τιμές.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Με τιμές ήρωα ο τελευταίος αποχαιρετισμός

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα, οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή μπροστά στο φέρετρο, το οποίο ήταν τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη, και τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκαν αμέτρητες δύσκολες μάχες.

Αμέσως μετά, η ιαχή «Αθάνατος» δόνησε τον χώρο, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

***** ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ ****** Η φωτογραφία έχει ληφθεί χωρίς τη ρητή άδεια των εικονιζόμενων. Η δημοσίευση των χαρακτηριστικών τους γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη *****

Ακολούθως, η νεκρώσιμη πομπή πέρασε μπροστά από τον Πυροσβεστικό Σταθμό και κατευθύνθηκε προς το Δημοτικό Κοιμητήριο Περιστερίου, στον Άγιο Βασίλειο, για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή.

Η πομπή με τους αναμένους φάρους

Εκατοντάδες συνάδελφοί του, μαζί με πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένους φάρους και υπό τον αδιάκοπο ήχο των σειρήνων, συνόδευσαν τον 44χρονο στην τελευταία του διαδρομή, ενώ ακριβώς πίσω από τη σορό ακολουθούσαν συντετριμμένοι οι συγγενείς του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο Ηλίας Βαλατσός έχασε τη ζωή του μαζί με έναν 23χρονο συνάδελφό του, Γιώργο Ζυμπίδη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, όταν οι δύο άνδρες εισήλθαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι για να κατασβήσουν πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στον χώρο και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σήμερα απολογείται η 34χρονη και οι ανήλικες κόρες της

Την ίδια ημέρα που τελείται η κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη, ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται για να απολογηθούν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για την πρόκληση της φονικής πυρκαγιάς.

Οι κατηγορούμενες είχαν μεταχθεί χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου έλαβαν 24ωρη προθεσμία προκειμένου ο συνήγορός τους να ενημερωθεί για τα στοιχεία της δικογραφίας.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 44χρονου πατέρα της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο καταζητούμενος φέρεται να είναι μεταξύ των ατόμων που απέρριπταν υπολείμματα από στάχτες στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενέργεια από την οποία προκλήθηκε η τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες.