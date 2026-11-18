Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως η άρνησή του αφορά αποκλειστικά τα βρέφη, καθώς υποστήριξε πως ένα παιδί μπορεί να υιοθετηθεί από δύο άντρες όταν αποκτήσει δική του άποψη

Στο πλατό της εκπομπής «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026 ο Απόστολος Γκλέτσος, παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, την επαγγελματική του διαδρομή, καθώς και σε θέματα που έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Από την επαρχία στην υποκριτική

Για τα παιδικά του χρόνια και τις συνεχείς μεταθέσεις του πατέρα του, ο Απόστολος Γκλέτσος ανέφερε: «Επειδή ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός, μεγάλωσα σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο».

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Όπως εξήγησε, οι πολιτικές πεποιθήσεις της μητέρας του είχαν επιπτώσεις στη στρατιωτική σταδιοδρομία του πατέρα του. «Δεν δέχτηκε να χωρίσει. Η μάνα μου ήταν στους Λαμπράκηδες και ο παππούς μου είχε φάει εξορίες. Δεν μας έπαιρνε δεύτερος χρόνος ποτέ κάπου. Δεν είχα φίλους μικρός. Δηλαδή, όταν πήγαινα να συνδεθώ με κάποιον, με αποκόπτανε. Παρ’ όλα αυτά, κέρδισα το εξής: έμαθα όλα τα ήθη και τα έθιμα όλης της Ελλάδος. Έμαθα όλες τις ντοπιολαλιές», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε πώς βρέθηκε στη δραματική σχολή, όταν ακολούθησε τυχαία μια κοπέλα, ενώ αναφέρθηκε και στις δουλειές που έκανε μέχρι τα 26 του χρόνια για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.

«Οικοδομές, μεταφορές, μετακομίσεις, κρεαταγορά. Όταν μπήκε το νερό στο αυλάκι, είχα πει στον εαυτό μου ότι με αυτή τη δουλειά σου δίνω πέντε χρόνια. Αν στα πέντε χρόνια δεν αρχίζεις να βιοπορίζεσαι, πάει να πει ότι άστο. Κάνουμε κάτι άλλο. Μέσα σε αυτή την πενταετία, τα πρώτα δυόμισι χρόνια, τρία, τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά μετά άρχισα να βιοπορίζομαι».

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Για την εμπειρία του στην τηλεοπτική παρουσίαση, ο ηθοποιός υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός με τον εαυτό του. «Δεν θέλω να το θυμάμαι. Είμαι ο χειρότερος παρουσιαστής που πέρασε ποτέ από τη γη. Δεν το έχω. Με τη Ρούλα πήρα από τη λάμψη της. Αλλά δεν το έχω», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Μου το έχουν πει να παρουσιάσω. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν το έχω. Τελεία».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και στην πολυσυζητημένη δήλωση του Απόστολου Γκλέτσου για το ψάρι, με τον ηθοποιό να ξεκαθαρίζει ότι θα την επαναλάμβανε.

«Απολύτως. Βεβαίως. Μα είναι ιερή πράξη και ιερός λόγος», απάντησε, ενώ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είχε προχωρήσει στη συγκεκριμένη δήλωση.

«Μια κοινωνία να καταπιέζει ανθρώπινες ψυχές και κυρίως μικρών σε ηλικία ανθρώπων, εφήβων και προς τα κάτω, και να τις ταλαιπωρεί. Και έπρεπε αυτοί κάπου να βρουν έναν άνθρωπο να τους δώσει μια διέξοδο, μια βαλβίδα, να φύγουν, να ξεφύγουν. Βοηθήθηκαν άνθρωποι, βοηθήθηκαν οικογένειες, βοηθήθηκαν μανάδες».

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Για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ο Απόστολος Γκλέτσος επανέλαβε την αντίθεσή του στην υιοθεσία βρεφών από ζευγάρια ανδρών.

Στην ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου αν θεωρεί προτιμότερο ένα παιδί να μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο ή με δύο γονείς του ίδιου φύλου, ο ηθοποιός απάντησε: «Για τη δική μου άποψη, στο ορφανοτροφείο».

Ο ηθοποιός διευκρίνισε στη συνέχεια: «Είμαι εγώ που λέω για το ψάρι και είμαι εγώ που λέω: “όχι το βρεφάκι”. Όταν θα γίνει τριών, τεσσάρων και μπορεί να έχει δική του άποψη, ύστερα από τη συνθήκη που περιέγραψα, μπορεί βεβαίως να το πάρουν και δύο άντρες».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε στην εικόνα του ως sex symbol και στις ανασφάλειες που είχε στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

«Πάντα αντιμετώπιζα τον εαυτό μου ως ένα παιδί από την επαρχία, με τα κόμπλεξ του. Είχα κόμπλεξ του επαρχιώτη. Στην Αθήνα έρχεσαι και είσαι επαρχιώτης, χωρίς λεφτά, χωρίς γνωριμίες. Ποια εμφάνιση; Όταν ήρθαμε εμείς στην Αθήνα, κυκλοφορούσαν θεοί και θεές. Ποιος σου έδινε σημασία; Κανένας δεν σου έδινε σημασία».

«Ξύπνησε το ένστικτο του survivor, του επιβιώτη. Και σκέφτηκα ότι αυτό το έχω πάντα και το διδάσκω και στην κόρη μου. Κανείς κάτω από μας. Δεν υποβλέπουμε κανέναν, αλλά και κανείς πάνω από εμάς», σημείωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.