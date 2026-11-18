Στα 1,519 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα, με το κόστος για 500 λίτρα να είναι σχεδόν 78 ευρώ χαμηλότερο από τον μέσο όρο

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην ελληνική αγορά υποχώρησε κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 12 Νοεμβρίου και αφορούν τις τιμές της 9ης Νοεμβρίου 2026, η χώρα μας καταγράφει την έκτη υψηλότερη τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, στα 2,042 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,877 ευρώ που είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος της ΕΕ.

Η εικόνα είναι διαφορετική στα υπόλοιπα καύσιμα. Στο πετρέλαιο κίνησης η ελληνική τιμή κινείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι χαμηλότερη. Η διαφορά στην αμόλυβδη γίνεται πιο αισθητή στο γέμισμα του ρεζερβουάρ, καθώς για 50 λίτρα, ο οδηγός στην Ελλάδα πληρώνει 102,10 ευρώ, σχεδόν 23 ευρώ περισσότερα από έναν οδηγό στη Βουλγαρία.

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Βενζίνη: Στις έξι ακριβότερες χώρες η Ελλάδα

Στα 2,042 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην Ελλάδα, όταν ο σταθμισμένος μέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται στα 1,8767 ευρώ. Η διαφορά φτάνει περίπου τα 16,5 λεπτά ανά λίτρο, κάτι που σημαίνει ότι σε ένα γέμισμα 50 λίτρων ο Έλληνας οδηγός πληρώνει 8,27 ευρώ περισσότερα από όσα θα πλήρωνε με βάση την ευρωπαϊκή μέση τιμή.

Ακριβότερη βενζίνη από την Ελλάδα έχουν μόνο πέντε χώρες. Στην κορυφή βρίσκεται η Δανία, με 2,391 ευρώ το λίτρο, και ακολουθούν η Ολλανδία με 2,196 ευρώ, η Φινλανδία με 2,144 ευρώ, η Γαλλία με 2,088 ευρώ και η Γερμανία με 2,067 ευρώ.

Στον αντίποδα, οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες στη Βουλγαρία και την Ισπανία. Στη Βουλγαρία η αμόλυβδη κοστίζει 1,5821 ευρώ το λίτρο και στην Ισπανία 1,72989 ευρώ.

Η διαφορά φαίνεται και στο κόστος για ένα γέμισμα 50 λίτρων. Στην Ελλάδα φτάνει τα 102,10 ευρώ, στην Ισπανία τα 86,49 ευρώ και στη Βουλγαρία τα 79,11 ευρώ. Με άλλα λόγια, ο οδηγός στην Ελλάδα πληρώνει σχεδόν 23 ευρώ περισσότερα από έναν οδηγό στη Βουλγαρία και 15,61 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την Ισπανία.

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Ντίζελ: Σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την Ευρώπη

Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τις υψηλότερες τιμές, με το λίτρο να διαμορφώνεται στα 2,099 ευρώ. Η τιμή αυτή είναι σχεδόν ίδια με τον σταθμισμένο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανέρχεται σε 2,09709 ευρώ.

Για 50 λίτρα ντίζελ, ο οδηγός στην Ελλάδα πληρώνει 104,95 ευρώ. Πρόκειται για μόλις 10 λεπτά περισσότερα από το κόστος που προκύπτει με βάση την ευρωπαϊκή μέση τιμή.

Οι διαφορές, ωστόσο, είναι μεγαλύτερες όταν η σύγκριση γίνεται με συγκεκριμένες χώρες. Στην Ισπανία το πετρέλαιο κίνησης κοστίζει 1,89832 ευρώ το λίτρο και το γέμισμα των 50 λίτρων φτάνει τα 94,92 ευρώ, περίπου 10 ευρώ λιγότερα από όσα πληρώνει ο Έλληνας οδηγός.

Αντίθετα, στην Ιταλία η τιμή διαμορφώνεται στα 2,21839 ευρώ το λίτρο. Έτσι, για την ίδια ποσότητα καυσίμου, ο οδηγός πληρώνει 110,92 ευρώ, σχεδόν 6 ευρώ περισσότερα από όσα στην Ελλάδα.

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Θέρμανση: Σχεδόν 78 ευρώ χαμηλότερα τα 500 λίτρα

Διαφορετική είναι η εικόνα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η ελληνική τιμή διαμορφώνεται στα 1,519 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,67497 ευρώ στον σταθμισμένο μέσο όρο της ΕΕ, χαμηλότερα κατά περίπου 15,6 λεπτά ανά λίτρο.

Για παραγγελία 500 λίτρων, το κόστος στην Ελλάδα ανέρχεται σε 759,50 ευρώ. Με βάση την ευρωπαϊκή μέση τιμή, η ίδια ποσότητα αντιστοιχεί σε 837,49 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 78 ευρώ περισσότερα.

Σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα βρίσκεται η Ισπανία, με 1,51687 ευρώ το λίτρο. Χαμηλότερη τιμή καταγράφει το Βέλγιο, στα 1,43650 ευρώ, ενώ υψηλότερη η Γαλλία, στα 1,73237 ευρώ το λίτρο.

Κρατική παρέμβαση και επιδοτήσεις

Η επιδότηση καυσίμων έχει λάβει παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η ελάφρυνση φτάνει έως τα 40 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων περίπου 20 λεπτά προέρχονται από το κράτος (μαζί με τον ΦΠΑ) και έως 20 λεπτά από τα διυλιστήρια. Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης η κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε περίπου 15 λεπτά το λίτρο με ΦΠΑ, ενώ στην αμόλυβδη 95 οκτανίων σε περίπου 10 λεπτά το λίτρο.