Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει σε μία ακόμη ευρωπαϊκή νίκη έχοντας ρεκόρ 6-1 στο EuroCup, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime

Με ανεβασμένη ψυχολογία και στόχο να συνεχίσει την πορεία του στο EuroCup, ο Άρης υποδέχεται τη Λε Μαν, θέλοντας να αξιοποιήσει την έδρα του και να προσθέσει ακόμη μία νίκη στη φετινή ευρωπαϊκή του συγκομιδή. Οι Θεσσαλονικείς έχουν πραγματοποιήσει δυναμικό ξεκίνημα και στις δύο διοργανώσεις, μετρώντας έξι νίκες σε επτά αγωνιστικές τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Stoiximan GBL.

Στο EuroCup, η ομάδα του Άρη βρίσκεται στο 6-1, έχοντας ξεκινήσει με πέντε διαδοχικές νίκες πριν γνωρίσει την πρώτη της ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με 84-73. Η αντίδραση, πάντως, ήταν άμεση. Στην τελευταία ευρωπαϊκή της εμφάνιση, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με το εντυπωσιακό 105-81 της Ρίγας, επιστρέφοντας στις επιτυχίες με μια εμφάνιση που ανέδειξε τις επιθετικές δυνατότητές της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Με ανεβασμένη ψυχολογία και στην Ελλάδα

Ανάλογη είναι η εικόνα του Άρη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ρεκόρ 6-1 και προέρχονται από μία σπουδαία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο νίκησαν με 100-78 στη Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα, η οποία έχει πλέον αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου.

Η επιθετική λειτουργία αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα του Άρη, με τον Μάθιου Μόργκαν, τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ και τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς να προσφέρουν σημαντικές λύσεις. Παράλληλα, η παρουσία του Βασίλη Τολιόπουλου και του Ε. Τζέι Λίντελ δίνει επιπλέον επιλογές στην περιφέρεια και κοντά στο καλάθι.

Η Λε Μαν και η ευκαιρία για συνέχεια

Απέναντι στη γαλλική ομάδα, ο Άρης θέλει να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του, να αξιοποιήσει την έδρα του και να αποφύγει τα διαστήματα χαλάρωσης που μπορεί να επιτρέψουν στον αντίπαλο να διεκδικήσει το παιχνίδι. Η συνέπεια στην άμυνα και ο έλεγχος των ριμπάουντ θα είναι σημαντικά στοιχεία, ώστε οι Θεσσαλονικείς να διατηρήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης Άρης – Λε Μαν είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.