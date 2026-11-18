Ο υποψήφιος πρόεδρος καταγγέλλει ότι επιχειρείται αλλοίωση στοιχείων ενόψει του οικονομικού ελέγχου που ζήτησε ο υπουργός Βρούτσης

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΕΟΚ επιβεβαίωσε, μιλώντας στο MEGA, ο Παναγιώτης Φασούλας.

Ο Παναγιώτης Φασούλας, άσκησε έντονη κριτική στη διοίκηση, κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο διαφθοράς» και καταγγέλλοντας ότι επιχειρείται αλλοίωση στοιχείων ενόψει του οικονομικού ελέγχου που ζήτησε ο υπουργός Βρούτσης.

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Ο κ. Φασούλας χαρακτήρισε «μαφιόζικες μεθόδους» τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας πως το σύστημα «ΖΕΥΣ» μπορεί να χειραγωγηθεί.

Ο ίδιος εξέφρασε την αντίθεσή του στη διεξαγωγή των εκλογών στις 20 Δεκεμβρίου, τονίζοντας πως πρόκειται για εργάσιμο Σαββατοκύριακο προ των εορτών, γεγονός που δυσχεραίνει τη συμμετοχή των σωματείων της περιφέρειας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε εκδήλωση στην ΕΣΗΕΑ για τη συζήτηση του μέλλοντος του αθλήματος, καταγγέλλοντας ότι η Ομοσπονδία του αρνήθηκε την παραχώρηση αίθουσας.

Όλα είναι σκοτεινά στην Ομοσπονδία

«Πόσα λεφτά έχει πάρει από τις χορηγίες η Ομοσπονδία, τι χορηγίες έχει, σε ποιους έχει μοιράσει λεφτά; Κανείς δεν ξέρει.

Η Ασκανά, που είναι η πιο μισητή, ήταν η πιο μισητή ένωση για την προηγούμενη διοίκηση, που είναι η Ένωση Πειραιά και Νότιας Αττικής, ε τους είχαν αποκλείσει κάθε χρηματοδότηση εδώ και δυόμισι, τρία χρόνια, γιατί ο πρόεδρος ο συγχωρεμένος ο Κίμωνας ο Γκιουλιστάνης ήταν πρόεδρος και ήταν, μαζί μου στο ψηφοδέλτιο, με αποτέλεσμα να τους μπλοκάρουν τους λογαριασμούς».

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Αναφορικά με τους διαιτητές ο κ. Φασούλας ανέφερε, «εμείς λέμε από την πρώτη μέρα ότι με το που τελειώνει το παιχνίδι, η παρατήρηση που γίνεται από συγκεκριμένα άτομα, θα βγαίνει στον Τύπο. Άρα αυτός που, πρέπει να προσέχει τι γράφει. Ο διαιτητής πρέπει να ξέρει ότι παρατηρείται σωστά πλέον και όχι κρυφά. Δεν θα τιμωρηθεί κρυφά, θα τιμωρηθεί φανερά, θα παίξει για τον εαυτό του, θα βαθμολογηθεί από τους προπονητές των δύο ομάδων».

«Ελπίζω να έχουμε μαζική παρουσία»

Σήμερα, έπειτα από κάλεσμα του ιδίου, θα γίνει ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του αθλήματος και την Ομοσπονδία.

«Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΣΗΕΑ για την παραχώρηση της αίθουσας. (…) Θα συζητήσουμε για το μέλλον του μπάσκετ, θα πούμε τις απόψεις μας και εν πάση περιπτώσει να εμφανιστούν και όλοι αυτοί που φέρονται ότι θα είναι υποψήφιοι για πρόεδροι και να πουν την άποψή τους για το μπάσκετ. (Θα είναι) και αθλητές και προπονητές και τα σωματεία της Α1 και ενώσεις. Δεν είναι ακριβώς μία μεγάλη εκδήλωση, αλλά είναι μία εκδήλωση όσων ενδιαφέρονται να πουν την άποψή τους για το μπάσκετ».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Η ψηφοφορία θα γίνει δια ζώσης και θα γίνει δυστυχώς ένα Σαββατοκύριακο εργάσιμο. (…) Θα πάμε στις εκλογές, οι οποίες ελπίζω να έχουμε μαζική παρουσία για να ακούσουν την άποψή τους, να πουν τις απόψεις τους».