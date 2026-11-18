Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δεν θα έπρεπε να παραμένει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μετά τις δηλώσεις του για το Πολυτεχνείο

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για προσπάθεια ορισμένων να απευθυνθούν στο ακροδεξιό ακροατήριο, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς».

«Για το ΠΑΣΟΚ είναι προφανές πως είναι ένα θέμα που έπρεπε να μας ενώνει. Μη προφανές είναι για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης, στρέφοντας τα βέλη του και σε άλλα στελέχη της ΝΔ που έχουν κατά καιρούς αμφισβητήσει πτυχές της ιστορικής μνήμης του Πολυτεχνείου.

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Όπως είπε, «ακούμε από τη μία τον κ. Συρίγο να μιλάει πριν από κάποια χρόνια για τον μύθο του Πολυτεχνείου, τον κ. Γεωργιάδη κάθε χρόνο τα ίδια. Ο κ. Βορίδης τα έχει πει στο παρελθόν και πολλά άλλα στελέχη της ΝΔ». Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή του για την αναπαραγωγή, όπως υποστήριξε, ενός κοινού αφηγήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λογαριασμούς που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία.

«Μου κάνει εντύπωση που από το Σάββατο το πρωί, δεκάδες τρολ του διαδικτύου που αναπαράγουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας είχαν το ίδιο αφήγημα. Ότι το Πολυτεχνείο δεν είχε νεκρούς. Τώρα βέβαια το έχουν κάνει ότι νεκρούς δεν είχε εντός του Πολυτεχνείου», σημείωσε.

Ανδρουλάκης: «Το πόρισμα Τσεβά μιλάει για 34 νεκρούς»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στο ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου, επικαλούμενος το πόρισμα Τσεβά, το οποίο, όπως ανέφερε, καταγράφει 34 νεκρούς. Με αφορμή τις τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας, διερωτήθηκε ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η διάκριση ανάμεσα σε όσους έχασαν τη ζωή τους εντός του Πολυτεχνείου και σε εκείνους που σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους.

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«Δεν καταλαβαίνω. Τι αποσκοπεί να θεωρούν ότι άλλο είναι νεκρός εντός του χώρου του Πολυτεχνείου ή στη γωνία της διασταύρωσης του δρόμου απέναντι; Τι θέλουν να κερδίσουν με αυτή τη διάκριση; Έχει άλλη αξία του νεκρού που πήγε να μπει στο Πολυτεχνείο;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους ανθρώπους που συμμετείχαν στην εξέγερση, υπογραμμίζοντας ότι περισσότεροι από 20.000 πυροβολισμοί έπεσαν εκείνες τις ημέρες.

«Αυτοί οι άνθρωποι (…) που εκείνη την ώρα άλλοι θυσίασαν τη ζωή τους, άλλοι ρίσκαραν τη ζωή τους, δεν είναι ήρωες; Δεν είναι ήρωες και οι πρωτεργάτες της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, της μεγαλύτερης και πρώτης αντίδρασης του ελληνικού λαού απέναντι στη χούντα;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Ανδρουλάκης απέδωσε τη στάση ορισμένων στελεχών της ΝΔ στην προσπάθεια να δικαιώσουν την πολιτική τους διαδρομή, κάνοντας ειδική αναφορά σε πρόσωπα με παρελθόν στον χώρο της ακροδεξιάς. «Τι θέλουν να πετύχουν κάποιοι υπονομεύοντας την αξία του Πολυτεχνείου; Να δικαιώσουν την προσωπική τους πολιτική διαδρομή. Τι θέλατε να κάνουν άνθρωποι που ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη, αρνητές του Ολοκαυτώματος, αρνητές του Πολυτεχνείου, άνθρωποι της ακροδεξιάς;», είπε.

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«Γιατί σιωπά ο Κυριάκος Μητσοτάκης;» – Ζητά τη διαγραφή Γεωργιάδη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ευθέως ζήτημα πολιτικής ευθύνης του πρωθυπουργού, διερωτώμενος για τη στάση που τηρεί απέναντι στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Γιατί σιωπά ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Ωραία, αυτοί θέλουν να δικαιώσουν την πολιτική τους διαδρομή, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας γιατί σιωπούν;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θετική εξαίρεση αποτέλεσε η δημόσια τοποθέτηση του πρώην προέδρου της ΝΔ, Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι εάν ανάλογες δηλώσεις είχαν γίνει από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα είχε ήδη διαγραφεί από το κόμμα. «Εμείς είμαστε δημοκρατική παράταξη και δεν χωράνε στις τάξεις μας τέτοιες θεωρίες επικίνδυνες για τη δημοκρατία», τόνισε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε υποκριτική τη στάση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι από τη μία πλευρά η ευρωπαϊκή δεξιά και ο κ. Μητσοτάκης εκφράζουν ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού στην Ελλάδα, ενώ από την άλλη, όπως υποστήριξε, κορυφαία στελέχη της ΝΔ προχωρούν σε δηλώσεις που ενισχύουν αυτό το πολιτικό περιβάλλον.

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«Ο πρωθυπουργός είναι υποκριτής. Από τη μια κλαίγεται η ευρωπαϊκή δεξιά, κι ο κ. Μητσοτάκης, για την άνοδο της ακροδεξιάς, του νεοναζισμού στην Ελλάδα του Κασιδιάρη. Κι από την άλλη, βγαίνουν τα λένε αυτά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που επί της ουσίας ανοίγουν το πεδίο στον Κασιδιάρη, αλλά η κεντρική Νέα Δημοκρατία το ρίχνει χαμηλά το θέμα», είπε.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν θα έπρεπε να παραμένει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μετά τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. «Την επόμενη ημέρα αυτής της δήλωσης ο κ. Γεωργιάδης δεν έπρεπε να είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα τον είχα διαγράψει», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι «κάποιοι ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς».

Ανδρουλάκης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εκλογές

Στο πεδίο της εκλογικής αναμέτρησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στους πολίτες που επιθυμούν πολιτική αλλαγή να στηρίξουν το κόμμα του.

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«Όποιος θέλει να αλλάξουμε πολιτική και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, έχει επιλογή το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει πρόγραμμα», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την προσπάθειά του μέχρι τέλους, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να φανταστούν το κόμμα στην κυβέρνηση, να γνωρίζουν ποια πρόσωπα θα μπορούσαν να αναλάβουν υπουργικές θέσεις και να αξιολογήσουν το πρόγραμμά του.

«Εγώ δεν σκέφτομαι την επόμενη μέρα των εκλογών. Σκέφτομαι ένα πράγμα: ότι δίπλα μου συναντώ ανθρώπους που δεν περνάνε καλά. Περνάνε λίγοι πολύ καλά και πολλοί δεν περνάνε καλά. Απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους έχω ένα χρέος», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η ψήφος στο κόμμα του αποτελεί ψήφο υπέρ της πολιτικής αλλαγής, με στόχο ένα κράτος που λειτουργεί αποτελεσματικά και δεν αποτελεί «λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού». Έκανε, επίσης, αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και στη διασφάλιση μιας ποιοτικής δημοκρατίας.

Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ εάν κερδίσει τις εκλογές χωρίς αυτοδυναμία

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις εκλογές, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει τις 151 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε ότι θα απευθυνθεί στα κόμματα με τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει προγραμματική συμφωνία.

«Θα πάρουμε το πρόγραμμά μας και θα πάμε στα κόμματα που μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση μαζί μας και θα τους πούμε: συμφωνείτε με αυτά που λέμε; Αν συμφωνείτε, ελάτε», ανέφερε.

Αντίθετα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτη, αλλά δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 151 εδρών, θα αναζητήσει συνεργασία με την ακροδεξιά. «Αν είναι πρώτη η ΝΔ και δεν έχει πάνω από 151, θα κάνει κυβέρνηση με την ακροδεξιά. Δεν είναι τυχαία αυτά που κάνει ο κ. Γεωργιάδης με την ανοχή Μητσοτάκη», υποστήριξε.

«Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει»

Αναφερόμενος, επίσης, στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το μοναδικό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε με τη φράση «Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει».

Κατά την εκτίμησή του, η συγκεκριμένη τοποθέτηση του πρωθυπουργού αποσκοπεί στο να περιορίσει τις απώλειες της ΝΔ προς το πολιτικό κέντρο, δημιουργώντας ένα δίπολο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν απειλεί άμεσα το εκλογικό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ.

«Γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως η ΝΔ μπορεί να χάσει ψήφους στο κέντρο μόνο από το ΠΑΣΟΚ. Άρα λέει “για να μην χάσω ψήφους από το κέντρο, να δημιουργώ δίπολα με ένα κόμμα που δεν μου παίρνει εκλογικό ακροατήριο”, άρα το κόμμα του κ. Τσίπρα», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέκρινε τη σημερινή πολιτική τακτική με εκείνη του 2021, υποστηρίζοντας ότι τότε η συγκεκριμένη στρατηγική ωφέλησε τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας υπέστη πολιτική φθορά.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα φιλόξενο κόμμα»

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις νέες προσθήκες στο κόμμα, τονίζοντας ότι παραμένει ανοιχτό σε στελέχη και πολίτες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, τόσο από την Αριστερά όσο και από τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως διευκρίνισε, πρόσωπα που είχαν προχωρήσει στο παρελθόν σε λανθασμένες τοποθετήσεις τις έχουν αναγνωρίσει ως τέτοιες, ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος έχει ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία.

«Και ο κ. Λοβέρδος που πήγε στη ΝΔ χαρακτήριζε τον κ. Μητσοτάκη “μπροστινό των καρτέλ”. Άρα αν είναι να τα θυμόμαστε, να τα θυμόμαστε όλα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να διευρύνει την πολιτική του απήχηση και να συσπειρώσει πολίτες από διαφορετικές αφετηρίες γύρω από τον στόχο της πολιτικής αλλαγής.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα φιλόξενο κόμμα, ανοιχτό προς τον ελληνικό λαό. Εμείς έχουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα να συστρατευτούν οι πολίτες για να πάμε σε πολιτική αλλαγή. Και νομίζω πως θα τα καταφέρουμε», κατέληξε.