Ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας εκτιμά πως θα προηγηθεί συνάντηση των παραγωγών με τον πρωθυπουργό πριν από την έναρξη των δράσεων για την επιβίωσή τους

Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες, υποστηρίζοντας πως τα ζητήματα του κλάδου παραμένουν δίχως διευθέτηση, ενώ η οικονομική τους κατάσταση παρουσιάζεται επιδεινωμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Δεν μας μένει άλλη επιλογή παρά να βγούμε πάλι σε κινητοποιήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM.

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Ο ίδιος εκτίμησε πως θα προηγηθεί συνάντηση των παραγωγών με τον πρωθυπουργό πριν την έναρξη των δράσεων, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της δραστηριότητάς τους και η παραμονή τους στην ύπαιθρο.

Το κόστος παραγωγής και οι τιμές

Ο κ. Τζέλλας ανέδειξε ως μείζονα προβλήματα το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στο μαλακό σιτάρι, του οποίου η τιμή παραμένει στα 0,16 ευρώ την τελευταία δεκαετία, την ώρα που το κόστος του ψωμιού καταγράφει άνοδο. «Μπαίνουμε μέσα εμείς με αυτή την τιμή στο σιτάρι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το χρονοδιάγραμμα των δράσεων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, οι κινητοποιήσεις ξεκινούν στις 24 Νοεμβρίου από τον Βόλο. Ακολουθεί, στις 25 Νοεμβρίου, η συμμετοχή των αγροτών στην πανελλαδική απεργία, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί στη Νίκαια της Λάρισας πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για τον καθορισμό των περαιτέρω κινήσεων.

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Αιτήματα για εισόδημα και ΟΣΔΕ

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκεται η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2026 και η καταβολή των οφειλόμενων από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όπως υποστήριξε ο κ. Τζέλλας, οι πληρωμές αυτές θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο, ενώ προσέθεσε πως οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, που κανονικά ολοκληρώνονταν τον Μάιο, έχουν προχωρήσει έως τώρα μόνο κατά το ήμισυ. Καταλήγοντας, επανέλαβε πως ένας διάλογος με τον πρωθυπουργό πριν τις κινητοποιήσεις θα αποτελούσε ευκαιρία για την εξεύρεση λύσεων επιβίωσης για τους παραγωγούς.