Τα αγροτικά και τα απόνερα του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσονται σε δύο πολιτικά φαντάσματα που στοιχειώνουν το Μαξίμου και απειλούν να κοστίσουν στη ΝΔ πολύτιμες δυνάμεις στην Περιφέρεια. Και το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι τα δύο μέτωπα δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά αλληλοτροφοδοτούνται.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αναζωπυρώνουν την οργή για τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, ενώ η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει πίσω της ένα βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι η ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πλέον ιδιαίτερα έντονη, καθώς τα μηνύματα που φτάνουν στο Μαξίμου από τους βουλευτές της Περιφέρειας μόνο καθησυχαστικά δεν είναι.

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Ακουσα τον Μαργαρίτη Σχοινά, στο Mega News 104,6, να ζητεί «λίγες εβδομάδες» περιθώριο, αλλά οι εβδομάδες αυτές δεν είναι καθόλου ήσυχες για την κυβέρνηση και το αίτημα του υπουργού για πίστωση χρόνου δεν εμπνέει ακριβώς ασφάλεια. Και για του λόγου το αληθές, στις 6 Δεκεμβρίου η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων συνεδριάζει στη Νίκαια Λάρισας για να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της, με φόντο και τις καθυστερήσεις στις καταβολές.

Η Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 25ης Νοεμβρίου. Ο υπουργός μίλησε για «εθιμική, συστημική αντίδραση» των μπλόκων, υποβαθμίζοντας το θέμα σε κάτι… τελετουργικό. Θυμίζω, ωστόσο, ότι τα περυσινά μπλόκα κόστισαν στην κυβέρνηση αφορολόγητο πετρέλαιο και πακέτα μέτρων που δόθηκαν ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις. Σε μια χρονιά που η πολιτική αντιπαράθεση αποκτά όλο και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων είναι ό,τι λιγότερο χρειάζεται το Μαξίμου.

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Στο κάδρο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπάρχει, όμως, και κάτι βαθύτερο που ανησυχεί την κυβέρνηση. Οσο το αγροτικό εξελίσσεται σε ένα από τα πιο επίμονα (αν όχι το πιο επίμονο, όπως μου έλεγε ένας υπουργός) πολιτικό της μέτωπο, τόσο θα επανέρχεται αναπόφευκτα στη συζήτηση και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεση εξακολουθεί να παράγει πολιτικά απόνερα και κλίμα δυσπιστίας, ενώ βρίσκεται στα δικαστήρια. Στις 20 Νοεμβρίου δικάζεται, ύστερα από αναβολή, η υπόθεση με κατηγορούμενη την Κατερίνα Παπακώστα, στις 23 Νοεμβρίου συνεχίζεται η δίκη του Κώστα Σκρέκα.

Οταν ο Αδωνις διάβασε το πόρισμα Τσεβά

Δεν λένε μερικοί να εγκαταλείψουν την προσφιλή συνήθεια να προβοκάρουν κάθε χρόνο, τέτοιες ημέρες, τη δημόσια συζήτηση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Μία ημέρα πριν από την 53η επέτειο της εξέγερσης, ο Αδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στον γνωστό ισχυρισμό ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, επικαλούμενος το πόρισμα Τσεβά του 1974:

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«Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες». Οσοι το έχουν διαβάσει, βέβαια, δεν έχουν απορίες, διότι το μόνο σχετικό που λέει αφορά τη μη ύπαρξη νεκρών σπουδαστών του ΕΜΠ συγκεκριμένα, όχι τα θύματα της εξέγερσης συνολικά, τα οποία από τότε είχαν αρχίσει να καταγράφονται. Οι δηλώσεις αυτές θέλουν να προκαλούν αντιδράσεις και τα καταφέρνουν, φυσικά. «Ανιστόρητο και επικίνδυνο» χαρακτήρισε τον Γεωργιάδη ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ, διερωτώμενος αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί με την αναθεώρηση της Ιστορίας που επιχειρεί ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ενώ η ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ έβαλαν ευθέως στο κάδρο τον Πρωθυπουργό ζητώντας να πάρει θέση. Ως και ο Κώστας Λαλιώτης σχολίασε σε δημοσιογράφους, χθες, στη Χαριλάου Τρικούπη, «γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ».

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Αμηχανία στο Μαξίμου

Κάπως έτσι, καταλήξαμε σε ανακύκλωση μιας ανύπαρκτης διαμάχης, αφού το θέμα έχει απαντηθεί από την ιστορική έρευνα και δεν επιδέχεται απόψεις. Στο Μαξίμου είναι διχασμένοι, πάντως, ως προς την αποτίμηση των απόψεων του Γεωργιάδη. Η πλάστιγγα γέρνει στην πλευρά όσων δεν ενθουσιάστηκαν, εξ όσων ακούω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντως, ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι «έχουμε δημοκρατία και καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του». Ο καθείς όπως θέλει το διαβάζει…

Ξενάγηση στη Βουλή για τη νέα πρεσβευτή

Τη νέα πρεσβευτή του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι, υποδέχθηκε χθες για πρώτη φορά στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης, μαζί με τον διπλωματικό σύμβουλο του προέδρου της Βουλής, τον πρέσβη ε.τ. Κωνσταντίνο Οικονομίδη. Αφού την ξενάγησε στον χώρο, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με τον Κακλαμάνη να υπογραμμίζει τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή πρεσβευτής αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και στη μακραίωνη παρουσία της εβραϊκής κοινότητας στην Ελλάδα, ενώ ευχαρίστησε το ελληνικό Κοινοβούλιο για τη στάση του απέναντι στον αντισημιτισμό και τη συμβολή του στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.