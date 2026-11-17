«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν τα απομαγνητοφωνημένα μηνύματα που μετέδιδε ο αυτοσχέδιος ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου - Οι δραματικές εκκλήσεις των φοιτητών όπως καταγράφηκαν από τη χουντική Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών

Ανήμερα την επέτειο του Πολυτεχνείου, «ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν για πρώτη φορά στον Τύπο τις απομαγνητοφωνήσεις από τον αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό που κατασκεύασαν οι φοιτητές στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Σχολής Χημικών Μηχανικών στο εργαστήριο της Φυσικής.

Το σήμα της αρχικής εκπομπής ήταν ισχνό.

Ακουγόταν μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Λίγες ώρες μετά φτιάχτηκε ένας μεγαλύτερος πομπός και πάλι στον δεύτερο όροφο, στο εργαστήριο των Μηχανολόγων Μηχανικών, με τη συμβολή φοιτητών από τεχνικές σχολές αλλά και καταστημάτων που έδωσαν τις λυχνίες και τα απαραίτητα όργανα.

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Το σήμα αυτή τη φορά κάλυπτε σχεδόν όλη την Αττική. Η εκπομπή του ξεκίνησε το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου 1973 και διακόπηκε με την εισβολή του άρματος μάχης δύο βράδια μετά.

Είναι γνωστά τα ολιγόλεπτα δραματικά αποσπάσματα από τις εκφωνήσεις κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Ηχητικά ντοκουμέντα κυκλοφόρησαν ήδη από το 1974 όταν εκδόθηκε από τη Lyra βινύλιο με ηχογραφήσεις του Γιώργου Παπαδάκη και του Μανώλη Μποφιλιάκη από τον σταθμό του Πολυτεχνείου, το προαύλιο και τους γύρω δρόμους.

Μπορεί να μην έχουν σωθεί ή να μην έχουν βγει στο φως μέχρι σήμερα οι ηχογραφήσεις του συνόλου της εκπομπής του ραδιοσταθμού, έχουν όμως διασωθεί ακριβώς όσα ειπώθηκαν στα μικρόφωνά του. Οχι από κάποιον φοιτητή, κάποιον συλλέκτη ή κάποιον ιστορικό, αλλά από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του σταθμού από τη μεριά της Χούντας. Οι δακτυλογραφημένες απομαγνητοφωνήσεις σώζονται σε έναν φάκελο 44 σελίδων στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που την ευχαριστούμε για την παραχώρησή τους.

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Οι εκφωνητές

Βασικοί εκφωνητές του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου ήταν ο Δημήτρης Παπαχρήστος, η Μαρία Δαμανάκη, η Τόνια Μοροπούλου, ο Μίλτος Χαραλαμπίδης, ο Λάμπρος Παπαδημητράκης και ο Στέλιος Βίος. Τα κείμενα ήταν άλλοτε γραμμένα και άλλοτε αυθόρμητα όπως έχουν δηλώσει όλα αυτά τα χρόνια επανειλημμένα οι εκφωνητές. Αρκετά από αυτά που ακούστηκαν ήταν δηλώσεις υποστήριξης από εργατικά σωματεία, από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα.

Ο σταθμός στήθηκε με την υποστήριξη πολλών άλλων φοιτητών που δεν μίλησαν ποτέ στο μικρόφωνο, αλλά χωρίς τη συμβολή τους θα ήταν αδύνατη η εκπομπή αλλά και η απήχησή του. Η πληροφόρηση για τη δημιουργία του ραδιοφωνικού σταθμού που ήταν ένα από τα βασικά εργαλεία της εξέγερσης, ώστε να κινητοποιηθεί ο κόσμος και να προστρέξει σε βοήθεια, έφτασε άμεσα στα γραφεία της Ασφάλειας και στη Γραμματεία Πληροφοριών όπου δόθηκε εντολή για ακρόαση και καταγραφή. Ωστόσο, η εκπομπή είχε ξεκινήσει και τα πρώτα λεπτά τούς «διέφυγαν». Η αρχή γίνεται με το παρακάτω απόσπασμα:

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Εδώ Πολυτεχνείο – Εδώ Πολυτεχνείο

«Οι έλληνες εργαζόμενοι μετά από χρόνια φίμωσης φωνάζουν σήμερα το εθνικό τους αίτημα διά ελευθερία και αξιοπρεπή ζωή στέλνοντας το μήνυμά τους εις όλη την Ελλάδα. Η κινητοποίησις του λαού άρχισε, η ημέρα της ανάστασις πλησιάζει. Καλούμε τους εμποροϋπαλλήλους στην ενίσχυσι του αγώνα μας. Η Κυβέρνησις είναι ανίκανη να δεχθή το αίτημά τους για συνεχές ωράριο που θα εξασφάλιζε και οικονομία στα καύσιμα, γενικώτερα στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας. Καλούμε τους εμποροϋπαλλήλους σε γενική απεργία. Σύνθημά μας: Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία – Δημοκρατία. Κάτω η Χούντα.

Εδώ Πολυτεχνείο – Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων.

Η Πανελλήνιος Σχολή Κλωστικής και Υφαντικής και η Σχολή Βαφικής εκπέμπει το ακόλουθο σήμα: Λαέ, ζήσε σαν Ελληνας, μπορείς. Η Κυβέρνησις είναι ανίκανη να επιλύση τα προβλήματα του κλάδου μας όπως και τα προβλήματα οποιουδήποτε κλάδου εργαζομένων Ελλήνων. Θέλομε τεχνική εκπαίδευσι δεμένη με την οικονομική μας ανάπτυξι. Ολοι στον αγώνα για ψωμί, ελευθερία, παιδεία, δημοκρατία. Ολοι στο Πολυτεχνείο. Κάτω η Χούντα.

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Εδώ Πολυτεχνείο – Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ηθοποιοί και τεχνικοί του θεάτρου σήμερα στο πλευρό της αγωνιζομένης νεολαίας απέχουμε και είμεθα αποφασισμένοι να σας συμπαρασταθούμε μέχρι το τέλος σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τον Ελληνικό λαό και την αξιοπρέπειά του. Θα αγωνισθούμε μαζί του, μαζί με κάθε Ελληνα πατριώτη στον δίκαιο αγώνα του που είναι και αγώνας όλου του Ελληνικού λαού και το γκρέμισμα της Χούντας διά να ξαποστείλουμε από την πατρίδα μας τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και τους ντόπιους λακέδες του για το κτίσιμο μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης Ελλάδας. Κάτω τα χέρια από τα περήφανα ελληνικά νειάτα. Κάτω τα χέρια από την Ελλάδα. Ζήτω ο ελληνικός λαός.

Ακούσατε διακήρυξι της επιτροπής αγώνα ηθοποιών και τεχνικών».