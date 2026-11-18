Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η κλιματική κρίση, οι εξελίξεις στο Κυπριακό και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Λευκωσία για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου. Η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, είναι προγραμματισμένη για τις 11:00. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου, ενώ οι δύο ηγέτες αναμένεται να προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο γύρω στις 12:30, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στο επίκεντρο της φετινής Συνόδου βρίσκονται δύο κεντρικές προκλήσεις: η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω πρακτικών εφαρμογών προς όφελος των πολιτών και η κοινή προετοιμασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία των ανθρώπινων ζωών και του φυσικού πλούτου.

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Στη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), μετά την ομαλή και απρόσκοπτη επανεκκίνηση των σχετικών ερευνών βυθού, για την οποία και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους.

Η Διακυβερνητική Σύνοδος θεσμοθετήθηκε το 2023 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού πολιτικού συντονισμού. Τρία χρόνια μετά, οι δύο κυβερνήσεις έχουν εντατικοποιήσει τη συνεργασία τους σε όλα τα πεδία, με επίκεντρο όσα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Η συνεργασία εκτείνεται από την ακαδημαϊκή συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών μέχρι τη δημόσια υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια, τη ναυτιλία, το εμπόριο και τον τουρισμό.

Ο συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας, εν μέσω ενός διεθνούς σκηνικού αυξημένης αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, επιβεβαιώνει –σύμφωνα με την ελληνική πλευρά– τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Σε επίπεδο ΕΕ, οι οικονομίες των δύο κρατών έχουν επιτύχει τη μείωση του χρέους τους, διατηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.