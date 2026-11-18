Η ηθοποιός απάντησε καταφατικά στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επαγγελματικής συνύπαρξης με τη συνάδελφό της, αν και συμπλήρωσε πως «δεν νομίζω ότι θα ταιριάζαμε»

Η Ελένη Φιλίνη τοποθετήθηκε δημόσια για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επαγγελματικής συνύπαρξης με τη Βάνα Μπάρμπα, αναφερόμενη παράλληλα στην παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους στο παρελθόν.

Ερωτηθείσα σε εκπομπή του Alpha αν θα ήταν θετική σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με τη συνάδελφό της, η ηθοποιός απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι θα ταιριάζαμε. Έτσι νομίζω».

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Η παλαιότερη παρεξήγηση

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ένα περιστατικό από παλαιότερη τηλεοπτική εμφάνιση της Βάνας Μπάρμπα, κατά την οποία η τελευταία είχε συστηθεί χρησιμοποιώντας το όνομα της Ελένης Φιλίνη, προβαίνοντας σε χιουμοριστικά σχόλια που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Η Βάνα Μπάρμπα είχε διευκρινίσει μεταγενέστερα πως επρόκειτο για μια παρερμηνευμένη πλάκα που αφορούσε την ίδια και όχι τη συνάδελφό της.

Σχετικά με το αν μια συγγνώμη κρίνεται επαρκής σε τέτοιες συνθήκες, η Ελένη Φιλίνη επισήμανε: «Δεν είμαι Θεός εγώ να συγχωρώ ή να μη συγχωρώ. Δεν είμαι Θεός. Η συγγνώμη είναι όταν σε πατάω κατά λάθος».

Τέλος, η ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει αν μπορεί να κατανοήσει κάποιον που έκανε ένα λάθος ή ξεπέρασε τα όρια. «Εξαρτάται. Κοίτα να δεις. Εξαρτάται από τις συνθήκες στις οποίες λέει κάποιος κάτι. Και εκεί μπορείς να κατανοήσεις πέντε πράγματα», ανέφερε.