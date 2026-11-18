Την απομάκρυνση των παιδιών από τους γονείς τους επέβαλε η έντονη δυσοσμία την ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου, οδηγώντας σε αναγκαστικό τριήμερο κλείσιμο των ειδικών σχολικών μονάδων

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή στο ειδικό δημοτικό και το ειδικό νηπιαγωγείο Αχαρνών εγείρουν καταγγελίες για την εμφάνιση ποντικιών εντός των σχολικών αιθουσών, γεγονός που έχει οδηγήσει μαθητές της ειδικής αγωγής εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών

Ο πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών «Σωκράτης», Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, περιγράφει μια κατάσταση που διαρκεί εδώ και έναν μήνα, ασκώντας κριτική στη δημοτική Αρχή για την αντιμετώπισή της. «Τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

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«Εδώ και έναν μήνα τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές μας. Δεν μπορεί η δημοτική Αρχή να κωφεύει. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι κόστος η εκπαίδευση και η μόρφωση των μαθητών μας. Αυτό που γίνεται εδώ και έναν μήνα πλέον και το μόνο που κάνει η δημοτική Αρχή είναι να βάζει ποντικοπαγίδες».

Η κλιμάκωση του προβλήματος σημειώθηκε την ημέρα της επετείου του Πολυτεχνείου, όταν η έντονη δυσοσμία ανάγκασε τους γονείς να απομακρύνουν τα παιδιά τους, ακυρώνοντας τη σχολική γιορτή.

Το αναγκαστικό τριήμερο κλείσιμο των μονάδων προκαλεί επιπλέον αναστάτωση στις οικογένειες, με τον σύλλογο να εκφράζει έντονη ανησυχία για τους ευάλωτους μαθητές με προβλήματα υγείας. Καταγγέλλοντας την εγκατάλειψη των υποδομών, οι εκπαιδευτικοί προανήγγειλαν κινητοποιήσεις, απαιτώντας άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση των συνθηκών υγιεινής.