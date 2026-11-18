Στην Ανδρομέδα και στη Γη, παράνοια αναλογική σε παραίσθηση ψηφιακή.

Πλακώσου!

Νοσταλγοί και νοσταλγικοί, παλιακοί αλλά εκεί, στο τώρα στο μετά και στο όταν.

Για ποιον γίνονται αυτά;

Χαμηλώνει ο φωτισμός, όπως τότε το 2+11, και νιώθεις να διχάζεσαι σε χιλιάδες πλευρές.

Μέρη της μάζας

Ούτ’ αριθμός, ουτ’ αστυνόμος

Κ’ ύστερα έλα να μας πεις πως λέμε ψέματα

Εδώ θα είσαι πάλι…

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…και μετά από δεκαπέντε χρόνια, μπάτσοι και ναρκωτικά, ή μήπως φοράν’ νανογιλέκα αλεξίσφαιρα;

Μυαλά GtP, a.i. gamisou ζωή και όνειρα μου ρόδινα κάνουν κουπί..δε μου βγαίνει τίποτα.

Σα γιατροί των τρελών, όχι σα “γιατροί των γνωστών”, στον πόλεμο των άστρων, με υπερ-αστική υπευθυνότητα και πνευματική ανευθυνότητα, στη νύχτα γυρεύουμε κάτι ιερό, μια αίσθηση…

Όλα τώρα, για άλλη μια φορά προφήτες των στιγμών που στον χρόνο για πάντα επαναλαμβάνονται. Στις 5 του Δεκέμβρη κάνουν οικόπεδο τη σκηνή του Fuzz, με αυθάδη γλωσσικά μοντέλα, Fundracar και 15 χρόνια από τον δίσκο “Πλακώσου” για τους εορτασμούς των τελευταίων στιγμών της φυσικής ηλιθιότητας

…and Burn the fuckers, shoot them, kill them all..ΤΡΕΛΑΣΟΥ