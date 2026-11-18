Οι δύο υπουργοί συζήτησαν στην Αθήνα τις τεχνικές και επιχειρησιακές παραμέτρους που αφορούν τη λειτουργία και τη διασύνδεση με κόμβο επιστροφής στη Ρουάντα

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Ρουάντα στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είχαν στην Αθήνα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, και ο υπουργός Εσωτερικών της Ρουάντα, δρ Βίνσεντ Μπιρούτα.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα οι δύο υπουργοί βρέθηκαν στη Βιέννη όπου μαζί με τους ομολόγους τους τεσσάρων ευρωπαϊκών κρατών (Δανίας, Ολλανδίας, Γερμανίας και Αυστρίας) και παρουσία του καγκελάριου της Αυστρίας και της πρωθυπουργού της Δανίας, ανακοίνωσαν τη δημιουργία του πρώτου return hub στη Ρουάντα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι συνομιλίες στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αμοιβαίου οφέλους.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσαν οι τεχνικές και επιχειρησιακές παράμετροι που αφορούν τη λειτουργία και τη διασύνδεση με κόμβο επιστροφής στη Ρουάντα. Η σχετική πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Παράλληλα, οι δύο υπουργοί εξέτασαν ζητήματα που σχετίζονται με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τις εγγυήσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τις τεχνικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή νέων λύσεων στον τομέα της μετανάστευσης.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων ευρωπαϊκών προσπαθειών για την επιτάχυνση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής. Άλλωστε, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη κοινή διακήρυξη πέντε ευρωπαϊκών κρατών στη Βιέννη, με την οποία αναδείχθηκε η ανάγκη ανάπτυξης νέων εργαλείων και συνεργασιών με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών.