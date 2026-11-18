Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει αύριο Πέμπτη στην τριμερή συνάντηση κορυφής με τους προέδρους Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου του APEC

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στο Σεντζέν της νοτιοανατολικής Κίνας όπου θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη, στην τριμερή συνάντηση κορυφής με τους προέδρους της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC.

Trump arrives in China, where he is personally welcomed by Xi Jinping. https://t.co/bTt8haeSMl Διαφήμιση Διαφήμιση November 18, 2026

Ο Τραμπ πραγματοποιεί την πρώτη του διεθνή περιοδεία από την ήττα του ιδίου και του στρατοπέδου του στις ενδιάμεσες εκλογές και έφθασε στην Κίνα προερχόμενος από την Μανίλα.

BREAKING: Xi Jinping personally greets President Trump at Air Force One in Shenzhen, China with massive fanfare @RealAmVoice @HumanEvents https://t.co/NBse611Jaq — Jack Posobiec (@JackPosobiec) November 18, 2026

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε αυτοπροσώπως ο Κινέζος πρόεδρος, στρατιωτικό άγημα ήταν παραταγμένο στην πίστα, μαζί με μία πολυπληθή ομάδα που κρατούσαν λουλούδια και αμερικανικές σημαίες και κινεζικές σημαίες, μία πανηγυρική υποδοχή για την οποία υπερηφανευόταν προκαταβολικά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

🚨 NOW: An INCREDIBLE welcome ceremony is coming together for President Trump in Shenzhen China as Air Force One rolls up for his historic Asia Summit You think this would EVER happen for Joe Biden or Kamala Harris?! 🤣 https://t.co/Ix22xGKzkr Διαφήμιση Διαφήμιση November 18, 2026

Η Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945

Έντονους γεωπολιτικούς συνειρμούς προκαλεί η επικείμενη τριμερής, καθώς αρκετοί τη συγκρίνουν με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945. Τότε, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης καθόρισαν τις μεταπολεμικές ισορροπίες και τις σφαίρες επιρροής, δημιουργώντας ένα ιστορικό προηγούμενο συμφωνιών μεταξύ ισχυρών δυνάμεων που επηρεάζουν την τύχη μικρότερων κρατών.

Οι παραλληλισμοί προκαλούν προβληματισμό σε κυβερνήσεις μικρότερων οικονομιών, κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι οι τρεις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου ενδέχεται να καθορίσουν τις διεθνείς εξελίξεις χωρίς να λάβουν υπόψη τα συμφέροντα των υπόλοιπων χωρών.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο απέρριψε τις συγκρίσεις με τη Γιάλτα, χαρακτηρίζοντάς τες «παιχνίδια πολιτικών επιστημόνων», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η συνάντηση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η τριμερής επαφή θα συμβάλει στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης.

Διαφήμιση

Το ταξίδι Τραμπ στην Ασία και οι ισορροπίες με την Κίνα

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Κατά την παραμονή του στη Μανίλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να ενισχύσει την αμυντική συνεργασία των ΗΠΑ με τις Φιλιππίνες, οι οποίες βρίσκονται σε διαρκή αντιπαράθεση με την Κίνα για τις αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Παράλληλα, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Παρά τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν να διατηρήσουν τις σχέσεις τους σε σχετικά σταθερή τροχιά. Άλλωστε, ο Τραμπ και ο Σι αναμένεται να συναντηθούν για τέταρτη φορά μέσα στη χρονιά, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Διαφήμιση

REUTERS/Carlos Barria

Τα μηνύματα Σι και Πούτιν πριν από την τριμερή

Πριν από την άφιξη του Αμερικανού προέδρου, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για τη διεθνή οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Ο Κινέζος πρόεδρος τάχθηκε κατά του εμπορικού προστατευτισμού, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των δυτικών κυρώσεων.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Σι υποστήριξε την ανάγκη διατήρησης ενός «ελεύθερου και ανοιχτού εμπορίου», επιχειρώντας να παρουσιάσει την Κίνα ως αξιόπιστο και σταθερό εμπορικό εταίρο. Η τοποθέτησή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ, υπό την προεδρία Τραμπ, έχουν εντείνει την πολιτική των δασμών και υιοθετούν πιο επιθετική στάση στο διεθνές πεδίο.

Ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί το πολυμερές εμπορικό σύστημα, με επίκεντρο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αλλά και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα προτίθεται να μειώσει τους δασμούς, να διευρύνει την πρόσβαση στις αγορές της και να συνεχίσει τις επενδύσεις στη βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες, εκτιμώντας ότι από αυτή την πολιτική θα επωφεληθούν και άλλες χώρες.

Διαφήμιση

Οι δηλώσεις του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να επιβάλει νέους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία κατασκευάζονται από εταιρείες όπως η Nvidia. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, με το Πεκίνο να έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με αντίμετρα.

Την ίδια ώρα, οι δυτικοί εμπορικοί εταίροι κατηγορούν την Κίνα ότι διατηρεί ετήσια εμπορικά πλεονάσματα που ξεπερνούν το 1 τρισ. δολάρια. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι το αναπτυξιακό του μοντέλο ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας οικονομίας που εξακολουθεί να επιδιώκει να συγκλίνει με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Ο Τζορτζ Τσεν, από τη συμβουλευτική εταιρεία The Asia Group, εκτίμησε ότι οι θέσεις που διατύπωσε ο Σι είναι πιθανό να βρουν θετική ανταπόκριση σε χώρες του Παγκόσμιου Νότου.

REUTERS/Carlos Barria

Πούτιν: «Οι πρώην ηγεμόνες» και η κριτική στη Δύση

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αξιοποίησε την παρέμβασή του για να εξαπολύσει νέα επίθεση κατά των δυτικών χωρών και της πολιτικής κυρώσεων που έχουν επιβάλει στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η τοποθέτησή του έγινε στον απόηχο της καταστροφής της γέφυρας του Κερτς από την Ουκρανία, μιας στρατηγικής σημασίας οδικής σύνδεσης που ενώνει την Κριμαία με τη Ρωσία και αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη Μόσχα στον τετραετή πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις δυτικές δυνάμεις «πρώην ηγεμόνες», ενώ υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση «εξευτελιστικής παρακμής». Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα του είχαν τελικά το αντίθετο αποτέλεσμα, ενισχύοντας τη ρωσική οικονομία και την ανθεκτικότητά της.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι οι κυρώσεις, οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές εξακολουθούν να μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε κάποιο βαθμό, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε, να είναι σε θέση να ανακόψουν την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών οικονομιών.

REUTERS/Carlos Barria

Σι και Πούτιν υπέρ ενός «πολυπολικού κόσμου»

Στη διμερή συνάντηση που ακολούθησε, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αντάλλαξαν θετικά μηνύματα για τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Αμφότεροι εξήραν τη μεταξύ τους εταιρική σχέση, την οποία περιέγραψαν ως σταθερή και επωφελή, ενώ δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ενός «πολυπολικού κόσμου».

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε, μάλιστα, την προσδοκία ότι η επικείμενη τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ θα αποφέρει «μεγάλο όφελος», σε μια συγκυρία κατά την οποία οι διεθνείς συσχετισμοί ισχύος βρίσκονται σε διαρκή αναδιαμόρφωση.