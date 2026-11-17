Στη Μανίλα έφτασε το πρωί της Τρίτης (17.11.2026, ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιώντας την πρώτη στάση της περιοδείας του στην Ασία

Στη Μανίλα έφτασε το πρωί της Τρίτης (17.11.2026, ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιώντας την πρώτη στάση της περιοδείας του στην Ασία. Στο επίκεντρο της ατζέντας του βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη και οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα.

Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο, έπειτα από ταξίδι σχεδόν 18 ωρών από την Ουάσινγκτον, με ενδιάμεση στάση στην Αλάσκα για ανεφοδιασμό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η υποδοχή του Αμερικανού προέδρου ήταν εντυπωσιακή, καθώς περιλάμβανε κόκκινο χαλί, μουσική μπάντα που έπαιζε το «YMCA» και ομάδες χορευτών με παραδοσιακές φορεσιές.

Trump arrives in the Philippines. https://t.co/HIyKgi00Pp — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Κατά την αποβίβασή του από το Air Force One, ο Τραμπ παρέλαβε από ένα παιδί δύο μικρές σημαίες, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Φιλιππίνων, τις οποίες ύψωσε και κούνησε, προτού χαιρετήσει τους αξιωματούχους που τον περίμεναν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατεβαίνει τη σκάλα του Air Force One με υψωμένη γροθιά.

The Philippines plays “YMCA” for Trump as he arrives in the country. https://t.co/m6LWzdGENE — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Στην υποδοχή του συμμετείχαν ο Αμερικανός πρέσβης στις Φιλιππίνες, Λι Λίπτον, καθώς και αντιπροσωπεία Φιλιππινέζων αξιωματούχων. Μεταξύ αυτών ήταν ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, Φερδινάνδος Αλεξάντερ Μάρκος Γ’, γιος του σημερινού προέδρου των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Μάρκος Τζούνιορ, και εγγονός του πρώην ηγέτη της χώρας, Φερδινάνδου Μάρκος.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναχώρησε με το προεδρικό ελικόπτερο Marine One για το ξενοδοχείο όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή του με τους ηγέτες των άλλων τριών χωρών της Quad (Τετραμερής Διάλογος για την Ασφάλεια): της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση σε επίπεδο ηγετών της Quad μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ.