Σοβαρές είναι οι κυρώσεις που υφίσταται ο αστυνομικός, ο οποίος την Τρίτη (17/11) προς το τέλος της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, χτύπησε διαδηλώτρια με γκλοπ στο κεφάλι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

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Σημειώνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης είχε εφαρμοστεί και σε βάρος αστυνομικού, για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία».

«Δεν δικαιολογείται η χρήση βίας» – Δημογλίδου για επεισόδια στο Πολυτεχνείο

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, προέβη νωρίτερα σε τοποθέτηση σχετικά με τις εντάσεις που σημειώθηκαν την Τρίτη (18/11), κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της πορείας για το Πολυτεχνείο. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε οπτικοακουστικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο διακρίνεται αστυνομικός να πλήττει γυναίκα στο κεφάλι με τη χρήση γκλοπ.

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«Υπήρξε περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας που διερευνάται ποινικά και πειθαρχικά. Φαίνεται ότι η γυναίκα συμμετείχε στα άτομα που αποχωρούσαν από την πορεία. Προσπαθούμε να διασταυρώσουμε από υλικό που έχουμε εντοπίσει μόνοι μας ως γραφείο Τύπου όπου φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε μια γυναίκα» δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου. Η ίδια υπογράμμισε πως, ανεξάρτητα από τα προηγηθέντα, «ό,τι και αν έχει προηγηθεί δεν δικαιολογείται χρήση βίας σε βάρος ατόμων που αποχωρούσαν από την πορεία».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, στελέχη της ασφάλειας επισκέφθηκαν το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ίδια ή παρευρισκόμενοι είναι σε θέση να εισφέρουν στοιχεία για τις συνθήκες του τραυματισμού της. «Σε περίπτωση που έχει τραυματιστεί από αστυνομικό θα ακολουθηθεί η ποινική διαδικασία που προβλέπεται» κατέληξε η κ. Δημογλίδου.

Επίσης, αναφέρθηκε στην ένταση που προκλήθηκε εντός του Μετρό Αμπελοκήπων. «Εκεί φαίνεται ότι προσπάθησαν να εγκλωβίσουν κάποιους αστυνομικούς του σχεδίου Αριάδνη, για αυτό ακριβώς και πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές μέσα από τον χώρο του Μετρό».