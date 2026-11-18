Ιορδανία: 5 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου Black Hawk
Ένας αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις στρατιωτικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιορδανικού στρατού
Πέντε στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στην Ιορδανία στη διάρκεια εκπαιδευτικών γυμνασίων, ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.
¨Ενας αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου Black Hawk και οι υπόλοιποι τέσσερις υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ανέφερε ο στρατός.
🇯🇴 A Jordanian Black Hawk crashed during a training exercise, injuring 5 military officers. One is seriously hurt, and the other 4 have light injuries, Jordan’s army says. No word yet on what brought the helicopter down. Source: Reuters / Writer: Julie https://t.co/8vKh5mE4yE— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026