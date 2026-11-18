Ένας αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις στρατιωτικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιορδανικού στρατού

Πέντε στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στην Ιορδανία στη διάρκεια εκπαιδευτικών γυμνασίων, ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων.

¨Ενας αξιωματικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου Black Hawk και οι υπόλοιποι τέσσερις υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ανέφερε ο στρατός.

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🇯🇴 A Jordanian Black Hawk crashed during a training exercise, injuring 5 military officers. One is seriously hurt, and the other 4 have light injuries, Jordan’s army says. No word yet on what brought the helicopter down. Source: Reuters / Writer: Julie https://t.co/8vKh5mE4yE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026