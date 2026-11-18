Η πρώτη πληρωμή του προγράμματος θα ενσωματώνει αναδρομικά ποσά περίπου δύο ετών, αγγίζοντας τα 1.000 ευρώ ανά ωφελούμενο

Την αναγκαιότητα να ανταποκριθεί μαζικά ο εμπορικός κόσμος στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας του ΟΠΕΚΑ, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω διατακτικών (vouchers), ανέδειξε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στην Ολομέλεια των Εμπορικών Συλλόγων της ΕΣΕΕ, η υπουργός παρουσίασε το πλαίσιο και τα βήματα που απαιτούνται για τη συμμετοχή των καταστημάτων.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ΕΣΕΕ, η κ. Μιχαηλίδου διαβεβαίωσε πως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θα μεριμνήσει ώστε οι διαδικασίες εγγραφής να παραμείνουν απλές και εύχρηστες, διευκολύνοντας έτσι την ένταξη της συντριπτικής πλειονότητας των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

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Ποιους αφορά και τι προβλέπει η ενίσχυση

Το μέτρο απευθύνεται σε περίπου 190.000 ωφελούμενους (120.000 νοικοκυριά) που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Πέρα από το τακτικό τους επίδομα, θα δικαιούνται επιπλέον 60 ευρώ τον μήνα σε μορφή voucher για την κάλυψη βασικών αναγκών. Η εξαργύρωση θα γίνεται στα συνεργαζόμενα καταστήματα για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας, εξαιρουμένων των αλκοολούχων ποτών και των καπνικών ειδών.

Αναδρομικά έως 1.000 ευρώ και ορίζοντας έως το 2030

Καθοριστική «ένεση» ρευστότητας για τους δικαιούχους αλλά και για την αγορά αποτελεί η αναδρομική εφαρμογή του μέτρου από τον Μάρτιο του 2024. Συγκεκριμένα, η πρώτη πληρωμή θα ενσωματώνει ποσά περίπου δύο ετών, αγγίζοντας τα 1.000 ευρώ ανά ωφελούμενο. Το πρόγραμμα, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει ο ΟΠΕΚΑ, θα έχει διάρκεια έως το 2030, διοχετεύοντας συνολικά στην πραγματική οικονομία κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

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Άνοιγμα στα μικρά καταστήματα και τεχνικές απαιτήσεις

Για να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να εγκαταστήσουν στα ταμειακά τους συστήματα ειδικό λογισμικό, το οποίο θα διαβάζει τα vouchers και θα διασταυρώνει αυτόματα κατά την πληρωμή ποια προϊόντα είναι επιλέξιμα. Ως σημαντική καινοτομία καταγράφεται το γεγονός ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή και των μικρών εμπορικών καταστημάτων, γεγονός που διευρύνει τον ανταγωνισμό και διαχέει τα οφέλη του προγράμματος σε περισσότερους επαγγελματίες.

Δίκτυο υποστήριξης από την ΕΣΕΕ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, στάθηκε στην ανάγκη άμεσης ενημέρωσης της αγοράς, δεσμευόμενος πως η Συνομοσπονδία θα σταθεί έμπρακτα δίπλα στους εμπόρους. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να διευκολυνθεί η ένταξη όσων το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων, ώστε να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι πολίτες.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΣΕΕ προχωρά στη δημιουργία ενός ειδικού γραφείου υποστήριξης (help desk) για την επίλυση τεχνικών και πρακτικών αποριών, αξιοποιώντας παράλληλα τους Εμπορικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες όλης της χώρας για τη σωστή πληροφόρηση των μελών της.

Καταλήγοντας, η Συνομοσπονδία χαρακτηρίζει τη δράση ως μια σημαντική ευκαιρία τόνωσης του τζίρου σε όλη την επικράτεια και σε διάφορους κλάδους, υπογραμμίζοντας πως η εμπλοκή των θεσμικών εκπροσώπων του εμπορίου στον σχεδιασμό εγγυάται ότι θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης.