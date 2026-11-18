Οι αγορές παραμένουν ευάλωτες σε απότομες διορθώσεις λόγω της αυξανόμενης έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη και της χρήσης δανεισμού για την ανάπτυξη των υποδομών

Οι υψηλές προσδοκίες για τα κέρδη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι γεωοικονομικές εντάσεις αυξάνουν τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι αγορές παραμένουν ευάλωτες σε απότομες διορθώσεις, ενώ η διασύνδεση τραπεζών και μη τραπεζικών οργανισμών μπορεί να μεταδώσει γρήγορα ένα σοκ σε ολόκληρο το σύστημα.

Στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Νοεμβρίου 2026, που δημοσιεύθηκε σήμερα, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η οικονομία της ευρωζώνης έχει επιδείξει ανθεκτικότητα παρά τις ενεργειακές αναταράξεις, τις εμπορικές τριβές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, παρατεταμένες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική θα μπορούσαν να δοκιμάσουν αυτή την αντοχή.

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«Οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης παραμένουν αυξημένοι, λόγω της επίμονης γεωοικονομικής αβεβαιότητας και της αυξανόμενης έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Μπόρις Βούιτσιτς. Οι τράπεζες, πρόσθεσε, είναι σε θέση να αντέξουν κραδασμούς, όμως οι ευπάθειες είναι εντονότερες σε ορισμένους μη τραπεζικούς φορείς, όπου οι κίνδυνοι αυξάνονται και οι μακροπροληπτικές δικλίδες είναι λιγότερο ανεπτυγμένες.

Ο ενθουσιασμός για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης έχει τροφοδοτήσει ισχυρή άνοδο στις διεθνείς μετοχές, παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα. Οι αποτιμήσεις στηρίζονται σε φιλόδοξες προβλέψεις κερδοφορίας, οι οποίες μπορεί να αμφισβητηθούν αν ενταθούν οι δυσκολίες χρηματοδότησης ή εμφανιστούν φθηνότερα ανταγωνιστικά μοντέλα. Παράλληλα, η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης χρηματοδοτείται όλο και περισσότερο με δανεισμό. Μια αλλαγή του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε έτσι να μεταφέρει τις απώλειες από τις μετοχές και στην αγορά ομολόγων.

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Στην ευρωζώνη, τα υψηλά επίπεδα χρέους, οι αυξημένες ανάγκες κρατικού δανεισμού και η παρουσία επενδυτών που αντιδρούν εντονότερα στις ειδήσεις και χρησιμοποιούν μεγαλύτερη μόχλευση αυξάνουν τον κίνδυνο απότομης ανατιμολόγησης των κρατικών ομολόγων. Μέχρι στιγμής, πάντως, οι αγορές λειτουργούν ομαλά. Η γεωοικονομική αβεβαιότητα, το ακριβότερο ενεργειακό κόστος και η ασθενής ανάπτυξη μπορεί να πιέσουν περαιτέρω τους προϋπολογισμούς και να περιορίσουν τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν νέες κρίσεις.

Τράπεζες και μη τραπεζικοί οργανισμοί είναι εκτεθειμένοι τόσο στη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης όσο και στα κρατικά ομόλογα. Η ποιότητα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων παραμένει ισχυρή, αλλά η ακριβότερη ενέργεια και η ασθενέστερη οικονομία μπορεί να δυσκολέψουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να εξυπηρετούν τα χρέη τους. Οι στενότεροι δεσμοί ανάμεσα στις δύο πλευρές μπορούν να ενισχύσουν τη μετάδοση των κραδασμών.

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Η ΕΚΤ κρίνει ότι οι τράπεζες διαθέτουν ισχυρή κερδοφορία, επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα και άφθονη ρευστότητα ώστε να απορροφήσουν πιέσεις. Προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση αυτής της ανθεκτικότητας, μαζί με την αντιμετώπιση των κινδύνων ρευστότητας και υπερβολικού δανεισμού σε τμήματα του μη τραπεζικού τομέα. Καθοριστική θεωρείται επίσης η πρόοδος προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της ΕΕ, ώστε να στηριχθούν η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα χωρίς να υπονομευθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.