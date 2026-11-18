Ο καταξιωμένος ερμηνευτής χαρακτήρισε το έργο του νεαρού καλλιτέχνη μοναδικό, ενώ παράλληλα επισήμανε πως «το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά» κατά την παρουσίαση του δίσκου του Good Job Nicky

Τον νέο προσωπικό του δίσκο παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης (17/11) ο Good Job Nicky, σε μια εκδήλωση όπου το «παρών» έδωσε, μεταξύ άλλων καλεσμένων, ο Γιώργος Νταλάρας.

Ο καταξιωμένος ερμηνευτής, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, εξήρε το έργο του νεαρού καλλιτέχνη, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημά του ξεχωριστό. «Αυτό που κάνει ο Νικόλας, είναι μοναδικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, ο κ. Νταλάρας απηύθυνε μια συγκεκριμένη προτροπή προς τον νεαρό τραγουδιστή, συμβουλεύοντάς τον να αναζητήσει ευκαιρίες εκτός συνόρων για ένα διάστημα, ώστε να συναντήσει τους κατάλληλους συνεργάτες που θα υποστηρίξουν το καλλιτεχνικό του όραμα.

«Αν βρεις το σθένος και το κουράγιο, να πας να καθίσεις 1-2 χρόνια στο Λονδίνο, να βρεις τους σωστούς ανθρώπους, για να κάνεις αυτό που σου χρωστάει το όνειρό σου. Το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά, το έχουμε πει αυτό» τόνισε ο Γιώργος Νταλάρας, προτείνοντας ουσιαστικά στον Good Job Nicky να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο εξωτερικό για 1-2 χρόνια.