Το ανήλικο κορίτσι κατανάλωσε επτά ποτά με βότκα και δύο ενεργειακά ποτά, ενώ οι γονείς του συνελήφθησαν και βρίσκονται σε διαδικασία ανάκρισης από τις Αρχές

Στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου του Βόλου νοσηλεύεται μια 12χρονη, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Αργαλαστή έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το ανήλικο κορίτσι κατανάλωσε επτά ποτά με βότκα καθώς και δύο ενεργειακά ποτά, με το ιατρικό προσωπικό να επιτυγχάνει τη σταθεροποίηση της υγείας της χωρίς να απαιτηθεί διασωλήνωση.

Η παρέμβαση των γιατρών και η σύλληψη των γονέων

Ο κ. Γιαννάκος, ο οποίος παρευρισκόταν στο νοσηλευτικό ίδρυμα κατά τη στιγμή του συμβάντος, περιέγραψε την κρίσιμη κατάσταση της ανήλικης, επισημαίνοντας ότι εμφάνιζε μυδρίαση και βρισκόταν στα πρόθυρα της διασωλήνωσης. Μετά την άμεση ανταπόκριση των γιατρών και των νοσηλευτών, το παιδί εισήχθη για νοσηλεία, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξήρε την αποτελεσματική παρέμβαση των εργαζομένων. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως οι γονείς της 12χρονης συνελήφθησαν και βρίσκονται σε διαδικασία ανάκρισης από τις Αρχές.

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Το περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης μέθης σε ανήλικους και την έλλειψη αντιδράσεων στις σχετικές προειδοποιήσεις. «Έχω δώσει πρόσφατα στοιχεία για τη μέθη ανηλίκων, αλλά τίποτα. Δεν ιδρώνει το αυτί κανενός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος. Ο ίδιος έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της διερεύνησης της προέλευσης του αλκοόλ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για απόδοση ευθυνών: «Αλήθεια, ποιος σέρβιρε σε μαγαζί ή ποιο μπακάλικο, σούπερ μάρκετ πούλησε βότκες σε ανήλικους; Δεν θα πρέπει να συλληφθούν;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.