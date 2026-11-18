Οι «ερυθρόλευκες» του Γιώργου Ντόσκα στοχεύουν στη νίκη που θα τις διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Waterpolo League την Τετάρτη

Live Streaming: Ολυμπιακός – ΠΕΚΕΒ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΕΚΕΒ για την 9η αγωνιστική της Waterpolo League.



Το βλέμμα του στο πρωτάθλημα στρέφει ο Ολυμπιακός, μετά την ευρεία σε έκταση νίκη στην Ιταλία, απέναντι στην Κατάνια για το Champions League (15-7)

Οι «ερυθρόλευκες» του Γιώργου Ντόσκα θα υποδεχθούν την Τετάρτη (18/11, 13:00 – OSFP TV) στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ» (Παπαστράτειο) την ΠΕΚΕΒ για την 9η αγωνιστική της Waterpolo League, έχοντας ως μόνο στόχο τη νίκη που θα τις διατηρήσουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

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