Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Αουγκούστο Λοντόνο, το ιατρικό επιτελείο της Κολομβίας απέκλεισε το ενδεχόμενο ρήξης χιαστού, ενώ ο ίδιος εκτιμά πως μάλλον πρόκειται για διάταση

Ο Γκουστάβο Πουέρτα τραυματίστηκε στο φιλικό της Κολομβίας με τη Χιλή – Τι γράφουν στην πατρίδα του για τον τραυματισμό του «ερυθρόλευκου» μέσου.



Θετικά είναι τα νέα που έρχονται από το εξωτερικό, όσον αφορά στον τραυματισμό του Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σέζαρ Αουγκούστο Λοντόνο, το ιατρικό επιτελείο της Κολομβίας απέκλεισε το ενδεχόμενο ρήξης χιαστού.

«Αρχικά, η πρώτη ιατρική γνωμάτευση απέκλεισε το ενδεχόμενο ρήξης χιαστού συνδέσμου στο γόνατο του Γκουστάβο Πουέρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στα social media και στη συνέχεια τόνισε ότι μάλλον πρόκειται για διάταση.

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«Πρόκειται για διάταση και ο παίκτης θα παραμείνει υπό παρακολούθηση, ακολουθώντας παράλληλα θεραπευτική αγωγή. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα επιβεβαιωθούν αύριο. Τι τεράστια ανακούφιση», πρόσθεσε ο Σέζαρ Αουγκούστο Λοντόνο.

Ο Κολομβιανός μέσος και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θα περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί ο νεαρός άσος, με την πρώτη εκτίμηση πάντως να προκαλεί ανακούφιση στις τάξεις της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Μένει να επιβεβαιωθούν όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κολομβιανός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει πάνω από 1 εκατ. ακόλουθους.

«Συναγερμός» στον Ολυμπιακό με Πουέρτα

Όλα ξεκίνησαν όταν στο 42ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης της Κολομβίας με την Χιλή στο Σαντιάγκο, ο Γκουστάβο Πουέρτα πιέστηκε από τον αντίπαλό του και στην προσπάθειά του να πάρει προς την μπάλα γύρισε άσχημα το αριστερό του πόδι.

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Ο 23χρονος έδειχνε να πονάει πολύ, με τον διαιτητή να ζητάει την άμεση παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου, που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Ο Πουέρτα αποχώρησε με φορείο και δάκρυα στα μάτια και μεταφέρθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σέζαρ Αουγκούστο Λοντόνο, απέκλεισαν το ενδεχόμενο ρήξης χιαστού, με την ανάρτησή του να προκαλεί ανακούφιση σε Κολομβία και Πειραιά.

Μια δύσκολη στιγμή για τον Πουέρτα, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο πρώτο κομμάτι της φετινής σεζόν και στηρίζει πολλά πάνω του ο Ιμανόλ, ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.